A- A+

Futebol São Paulo é campeão da Copa do Brasil Tricolor empatou em 1x1 com o Flamengo, no Morumbi, e faturou pela primeira vez o troféu

Pela primeira vez na história, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. Em um Morumbi com mais de 60 mil torcedores, o Tricolor empatou em 1x1 com o Flamengo, neste domingo (24). Como ganhou por 1x0 no duelo de ida, no Maracanã, os paulistas faturaram o torneio, acabando com um jejum de mais de uma década sem uma conquista nacional.



Tempo para respirar? Apenas na parada técnica, aos 25 minutos. O início de jogo de São Paulo e Flamengo foi agitado. Logo de cara, Pedro mostrou que o time da Gávea ia partir com tudo para acabar com a desvantagem causada na derrota por 1x0 no Maracanã. O centroavante só não abriu o placar por conta da boa defesa de Rafael. Por falar no goleiro, ele também foi decisivo ao salvar com os pés uma finalização de Gerson que tinha endereço certo nas redes.



Depois da pausa, o São Paulo equilibrou o jogo. Lucas era a principal válvula de escape dos paulistas. Mas no momento que os mandantes estavam crescendo na partida, veio o gol do Flamengo. Pulgar chutou cruzado, a bola bateu na trave e voltou nos pés de Bruno Henrique, que abriu o placar no Morumbi.





Golaço para diminuir tensão



O São Paulo não aceitou ir ao intervalo no prejuízo. Aos 49 do segundo tempo, Rodrigo Nestor acertou um chute espetacular de primeira e marcou um golaço para fazer 1x1 e recolocar o Tricolor mais próximo do título.



Precisando de um gol para levar o jogo para as penalidades, o Flamengo voltou pressionando na segunda etapa. A dobradinha Gerson/Wesley pela direita deu trabalho à defesa do São Paulo. Nas arquibancadas, olhares tensos de ambos os lados, o que mostrava o quão aberta estava a decisão.



Aos 41, o São Paulo teve a chance de matar o jogo. Lucas fez ótima jogada e tocou para Luciano, que finalizou para fora. Já o Flamengo ficou perto de sair vitorioso em chute de Ayrton Lucas que Rafael encaixou firme para garantir o título do Tricolor na Copa do Brasil.

Ficha técnica

São Paulo 1

Rafael; Rafinha, Arboleda (Diego Costa), Beraldo e Caio Paulista (Wellington); Pablo Maia, Alisson (Gabi Neves), Rodrigo Nestor (Michel Araújo), Wellington Rato (Luciano) e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo 1

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia (Luiz Araújo), Gerson (Victor Hugo) e Arrascaeta (Everton Ribeiro); Bruno Henrique e Pedro (Gabigol). Técnico: Jorge Sampaoli.

Local: Morumbi (São Paulo/SP)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC). Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA) e Bruno Boschilia (FIFA).

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)

Gols: Bruno Henrique (aos 43 do 1ºT), Rodrigo Nestor (aos 49 do 1ºT)

Cartões amarelos: Alisson, Pablo, Rafinha, Gabi Neves (S); Léo Pereira, Fabrício Bruno (F)

Cartão vermelho: Gabi Neves (S)

Público: 63.077 torcedores

Renda: R$ 24.520.800

Veja também

Tênis Confira os resultados da segunda etapa do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel