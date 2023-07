A- A+

Futebol São Paulo e Flamengo decidem em casa as semifinais da Copa do Brasil Corinthians encara Tricolor, e Grêmio o Rubro-Negro no dia 26 de julho

A CBF sorteou nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. O Corinthians recebe o São Paulo, e o Grêmio encara o Flamengo nos jogos de ida no dia 26 de julho (uma quarta-feira). Os confrontos da volta estão previstos para 16 de agosto, com São Paulo e Flamengo decidindo a vaga no Morumbi e no Maracanã, respectivamente.

Quem avançar garante no mínimo a premiação R$ 30 milhões, valor a ser concedido pela CBF ao vice-campeão da Copa do Brasil. Já o clube que conquistar o título de 2023, além do troféu, será contemplado com R$ 70 milhões.

O Timão assegurou -presença na semi ao superar o América-MG nos pênaltis. Já o rival São Paulo se classificou ao eliminar o Palmeiras nas quartas. Na outra chave, o atual campeão Flamengo derrotou o Athletico-PR na Arena da Baixada e o Grêmio bateu o Bahia nos pênaltis, após dois empates consecutivos.

