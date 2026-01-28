A- A+

Futebol São Paulo e Flamengo estreiam no Brasileirão acumulando pressão dos Estaduais Primeira rodada do Campeonato Brasileiro coloca frente a frente as duas equipes pressionadas pelo fraco começo de temporada

O São Paulo estreia pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. O adversário será o atual campeão Flamengo, em meio à pressão que o técnico Hernán Crespo sofre após maus resultados no Paulista.

O time chega de derrota para o Palmeiras no último sábado. Após o jogo, Crespo chegou a dizer que o São Paulo fará um Brasileirão "pelos 45 pontos", evitando o rebaixamento. Apresentado como gerente esportivo, o ex-lateral Rafinha rebateu o técnico, mas buscou evitar desgaste e respaldou Crespo.

"Foi uma fala após uma derrota do clássico. Claro que o São Paulo não entra em uma competição para fazer apenas 45 pontos. A gente sabe do nosso momento, respeitando isso, mas é o São Paulo, com respeito aos outros clubes", avaliou.

A má fase é agravada pela colocação no Paulistão, com o mesmo número de pontos que os times da zona de rebaixamento. O trabalho de Crespo têm tido ressalvas pelo momento extracampo que o São Paulo enfrenta, com crise política e investigações policiais. Para o novo dirigente, isso não pode ser muleta do elenco.

Em campo, o São Paulo ganha reforços de alguns dos jogadores que foram vice-campeões da Copinha, diante do Cruzeiro. Nicolas, que já jogava com o profissional, e Pedro Ferreira treinaram com o grupo na reapresentação, na segunda-feira.

Outro destaque do time, Paulinho vai se juntar ao elenco, mas ainda sem jogar. O artilheiro da Copinha, com seis gols, teve diagnosticado um estiramento ligamentar e passa por tratamento no Reffis.

Do outro lado, o Flamengo também vem de derrota em clássico (2 a 1 para o Fluminense). Foi o segundo jogo do elenco profissional no ano, ainda que com time reserva.

Antes, os titulares de Filipe Luís bateram o Vasco, para amenizar a má colocação do time no Campeonato Carioca. Ainda assim, o Flamengo se encontra entre os times que disputariam o quadrangular de rebaixamento no Estadual.

"É uma possibilidade (jogar o quadrangular do rebaixamento). Temos de ganhar o próximo jogo. Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo", disse Filipe Luís após a derrota para o Fluminense.

Depois da estreia no Brasileirão, o Flamengo jogará a Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, no domingo, em Brasília.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FLAMENGO

SÃO PAULO - Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura; Ferreirinha e Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

HORÁRIO - 21h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.

