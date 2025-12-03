Qua, 03 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Punição

São Paulo é punido pela Fifa com transfer ban por não pagar comissão a ex-empresário de Calleri

Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025. Em agosto, o clube sofreu foi punido após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai

Reportar Erro
Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025 - Foto: Pedro França/Agência Senado

O São Paulo foi punido pela Fifa com transfer ban e está impedido de registrar novos jogadores. A sanção publicada nesta quarta-feira, 3, se deu pelo não pagamento de uma comissão ao antigo empresário de Jonathan Calleri.

Leia também

• Raphael Veiga diz que Palmeiras voltará "ainda mais forte" após vice da Libertadores

• Fim de temporada do Palmeiras é o pior em 10 anos; veja números

• Charles, do Corinthians, recebe suspensão de dois jogos após julgamento no STJD

Ao Estadão, o clube informou que "existia divergência no valor cobrado pelo empresário do Calleri e, por isso o São Paulo esperou a decisão da Fifa, responsável pela intermediação". A entidade arbitrou o valor em US$ 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 5,3 milhões).

O São Paulo informou também que fará o pagamento entre hoje (quarta-feira) e o fim da semana. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pelo Estadão.

Esta é a segunda vez que o São Paulo é punido com transfer ban em 2025. Em agosto, o clube sofreu foi punido após ser acionado na Fifa pelo Cerro Porteño, do Paraguai, por atraso no pagamento de parcelas referentes a contratação do meia Damián Bobadilla, comprado em dezembro de 2023 por aproximadamente R$ 15 milhões.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por São Paulo Futebol Clube (@saopaulofc)

Na ocasião, a diretoria tricolor regularizou a situação ainda no mesmo dia após chegar a um acordo com o Cerro e pôde realizar a inscrição do lateral-direito Maílton, que já treinava com o restante do elenco e aguardava a regularização.

O São Paulo aguarda a abertura da janela de transferências, me janeiro, para iniciar uma reformulação no elenco. o clube planeja rejuvenescer o plantel e diminuir o número de atletas no departamento. Atualmente, são 10 jogadores fora de combate por lesão. Entre eles, Calleri, que se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter