São Paulo enfrenta a LDU pela Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Após derrota frustrante em Quito, no Equador, o São Paulo reencontra a LDU nesta quinta-feira (31), às 19h, no Morumbi, em São Paulo, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogo de ida, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, terminou com a vitória dos equatorianos por 2 a 1.

O São Paulo não tem feito uma boa campanha pela Série A do Campeonato Brasileiro, no momento, o time está na 11º colocação, contudo, pela Copa Sul-Americana, em nove partidas, a equipe venceu seis, empatou uma e foi derrotado apenas duas vezes. Além disso, o time paulista teve a melhor campanha da fase de grupos da Copa, com 16 pontos e 13 em saldo de gols.

Sem dúvidas, a altitude de Quito não facilitou o trabalho do técnico Dorival Júnior, porém jogando em casa, e pela campanha que tem feito na Copa, as chances de vitória do São Paulo são boas. O atacante Luciano, que saiu do banco e deu uma assistência para o gol de Lucas Moura no jogo de ida, deve estar entre os titulares desta vez.

A LDU, que enfrentou o Ñublense, do Chile, pelas oitavas de final, só conseguiu passar nos pênaltis. O líder do Campeonato Equatoriano poupou os principais jogadores em seu último compromisso, contra o Gualaceo, focando no jogo desta quinta-feira (31).

Ficha do Jogo:

São Paulo

Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Rodrigo Nestor e Luciano; Lucas Moura e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Caio Paulista (estiramento na coxa direita), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), David (edema ósseo), Érison (dores na coxa), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Patryck (lesão ligamentar e de sindesmose no tornozelo direito) e Beraldo (entorse no tornozelo esquerdo).

Pendurado: Rodrigo Nestor.

LDU

Alexander Domínguez; Mina, Rodríguez, Adé e Quiñónez; Piovi, Mauricio Martínez e Zambrano; Ibarra, Jhojan Julio e Guerrero. Técnico: Luis Zubeldía

Desfalques: Quintero, Alvarado e González.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Gustavo Tejera (URU)

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: Star+ e Paramount+





