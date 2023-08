São Paulo encara o San Lorenzo nas oitavas de final da Sul-Americana; Escalações e onde assistir

A- A+

San Lorenzo e São Paulo se enfrentam no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina.

O time paulista entra na fase de mata-mata com a melhor campanha na fase de grupos da competição, o que lhe dá a vantagem de disputar as partidas de volta dentro de casa, no Morumbi, até o fim da copa, com exceção da final, que será disputada em Montevidéu, em jogo único.

Apesar do bom desempenho na Sul-Americana, o São Paulo não vence há três partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro, foram duas derrotas e um empate.

Caso o Tricolor paulista avance para as quartas de final, Dorival Júnior terá a possibilidade de inscrever os recentes reforços, o meio-campista colombiano James Rodríguez, e o atacante Lucas Moura, que voltou ao clube após 10 anos jogando na Europa.

Dorival deve repetir grande parte da escalação que usou no empate contra o Bahia, no último domingo (30), no Brasileirão, com a volta de Luciano e Calleri, que estavam suspensos.

O San Lorenzo terminou a fase de grupos na segunda colocação, com oito pontos, atrás do Fortaleza. No campeonato argentino, que já encerrou a temporada, a equipe terminou na terceira colocação, com 46 pontos, atrás de Talleres e do campeão River Plate.

Prováveis escalações:



San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barrios. Técnico: Rubén Insúa.



O time argentino não tem desfalques.



São Paulo:Time provável: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri (Juan). Técnico: Dorival Júnior

Desfalques: Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Gabi (fraturas de costela) e Patryck (lesão ligamentar e de sindesmose no tornozelo direito).

Onde assistir: ESPN e Star+.



