São Paulo estreia no Brasileirão diante do Sport sem Lucas Moura e Oscar

A jornada do São Paulo no Campeonato Brasileiro vai começar sem as duas principais estrelas da equipe Lucas e Oscar, ambos machucados, não estarão em campo no MorumBis, neste sábado, quando os são-paulinos enfrentam o Sport, a partir das 18h30, pela primeira rodada.



Sem jogar uma partida oficial desde que foi eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão, em jogo com pênalti polêmico, há quase três semanas, o time tricolor tenta começar bem o campeonato nacional antes de dar início à outra importante missão. Na quarta-feira, 2, enfrenta o Talleres na rodada de estreia da Libertadores, em Córdoba, na Argentina.

Oscar é desfalque porque está com uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda, diagnosticada após reclamar de um incômodo na região. Lucas, por sua vez, tem dores no joelho, em razão de um trauma sofrido durante o clássico com o Palmeiras, e está realizando tratamento individualizado no CT da Barra FundaNa manhã de sexta-feira, encerramento da preparação para o jogo de sábado, o zagueiro Ferraresi retornou ao clube após defender a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo e participou das atividades de campo. Ele foi titular e atuou os 90 minutos nos dois confrontos da Venezuela, diante de Equador e Peru.Do outro lado, o Sport chega ao duelo com as preocupações divididas, pois está no meio da disputa da final do Campeonato Pernambucano. O time comandado pelo treinador Pepa Venceu o Retrô por 3 a 2 fora de casa, no último sábado, e vai tentar confirmar o título na quarta-feira, 2, na Ilha do Retiro."Sinto que o grupo está animado por estrear no Brasileirão outra vez. É verdade que é uma semana curta, com apenas dois dias para se preparar para a partida. É tentar entender as ideias que o mister (Pepa) quer, como vamos defender e atacar", disse o zagueiro português João Silva.