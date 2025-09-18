Qui, 18 de Setembro

Libertadores

São Paulo perde para LDU e terá missão árdua na volta por vaga na semi da Libertadores

Tricolor chegou a flertar com um empate em Quito, mas acabou castigado com falha defensiva no segundo tempo

LDU 2x0 São Paulo, pela Libertadores, em QuitoLDU 2x0 São Paulo, pela Libertadores, em Quito - Foto: RODRIGO BUENDIA / AFP

O São Paulo saiu atrás da LDU nas quartas de final da Libertadores. Na altitude de 2.850 metros do estádio Casa Blanca, em Quito, o Tricolor foi superado por 2x0, na noite desta quinta-feira (18), e terá uma árdua missão para reverter o confronto no duelo de volta, marcado para a próxima quinta (25), no Morumbis. Os gols da equipe do técnico brasileiro Tiago Nunes foram marcados por Bryan Ramírez e Estrada. 

O revés colocou fim a uma invencibilidade histórica de 17 partidas do clube brasileiro no certame. Para seguir vivo em busca do tetracampeonato, o time paulista terá que vencer os equatorianos por três gols de vantagem. Caso triunfe por uma diferença de dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. 

O jogo

No geral, a LDU foi superior ao São Paulo durante a primeira etapa. No entanto, nos minutos iniciais, o Tricolor incomodou o setor defensivo equatoriano com certa frequência. Ainda aos sete, em bola parada, Enzo Díaz cruzou para Ferraresi, mas o zagueiro não conseguiu finalizar. A primeira boa chegada dos donos da casa veio acontecer apenas aos 14 minutos. E de forma efetiva. 

Allala carregou pelo meio e deu lindo lançamento para Bryan Ramírez, que infiltrou em velocidade deixando Cédric para trás. De primeira, o lateral-esquerdo finalizou bonito para abrir o placar. Daí em diante, a LDU passou a dominar as ações ofensivas e controlar o confronto, mesmo sem chances reais de ampliar o marcador. 

Com dificuldades para criar, o São Paulo só voltou a incomodar em rara escapada, aos 44. Enzo cruzou da esquerda e Luciano, de voleio, mandou para fora, longe da meta defendida por Gonzalo Valle. 

São Paulo fica no quase

Com Maílton na vaga de Cédric, o São Paulo voltou do intervalo não só com uma mudança na equipe, mas, também, de postura. Melhor organizado, o Tricolor ficou perto de igualar o marcador em duas oportunidades em dez minutos. Ambas com Luciano.

Ainda no primeiro minuto, Rigoni tocou para o camisa 10, que carimbou o zagueiro Quiñonez. O lance foi invalidado por impedimento. Depois, foi a vez de Luciano receber um belo passe de Pablo Maia. Livre, o atacante finalizou forte e obrigou Gonzalo Valle a fazer grande intervenção. 

Em meio à postura inofensiva do time na etapa complementar, o torcedor da LDU passou a ensaiar vaias à equipe. Diante da instabilidade equatoriana em campo, o São Paulo voltou a ameaçar com Rigone, em chute que saiu sobre a meta adversária. 

Sem parecer sentir a altitude, o Tricolor seguia superior em campo. Aos 28, Marcos Antônio chutou de fora da área, mas viu o goleiro da casa se esticar todo para mandar a tentativa para escanteio. No minuto seguinte, foi a vez de Ferreirinha ficar no quase após jogada individual.  

Castigo

Como na máxima do futebol, quem não faz, leva, a LDU abriu boa vantagem no confronto em sua primeira tentativa, aos 32 minutos. Ferraresi tocou para Pablo Maia na fogueira e a bola acabou escapando. Na sequência do lance, Alzugaray tocou para Bryan Ramírez, Arboleda não conseguiu afastar o perigo e Estrada finalizou colocado para vencer Rafael e ampliar. 

Tentando diminuir o prejuízo, o Sâo Paulo ainda construiu duas boas oportunidades para descontar o placar com Ferreirinha e Luciano, mas ambos pararam em Gonzalo Valle. No fim, em falha de Arboleda, Estrada parou em Rafael, após ficar cara a cara com o arqueiro tricolor. 

