A- A+

Copa do Brasil São Paulo encara Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir O Choque-Rei começa a partir das 19h30 desta quarta-feira (5)

São Paulo e Palmeiras abrem os jogos das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira (5). O Choque-Rei começa a partir das 19h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi.

O duelo de volta está marcado para o dia 13 de julho, no Allianz Parque.

São Paulo e Palmeiras voltam a se encontrar na Copa do Brasil após um ano. Em 2022, o Tricolor Paulista conquistou a classificação nos pênaltis.

Em busca do primeiro título de sua história no torneio, o São Paulo de Dorival Júnior não contará com o zagueiro Beraldo e o atacante Calleri.

O Palmeiras não vai ter seu treinador Abel Ferreira na beira do campo no clássico desta noite. O português está suspenso pela expulsão contra o Fortaleza, na última fase.

Prováveis escalações:

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabi Neves, Wellington Rato (Rodriguinho) e Rodrigo Nestor; Luciano e Juan. Técnico: Dorival Júnior.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo); Richard Ríos (Luan); Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Luís Guilherme (Breno Lopes) e Endrick (Rony). Técnico: João Martins.

Onde assistir: Prime Video.

Veja também

TÊNIS Medvedev supera Mannarino em jogo de dois dias e vai à terceira rodada de Wimbledon