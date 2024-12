São Paulo fecha patrocínio para mais uma marca estampar sua camisa até o final de 2025

A- A+

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira (23) mais uma marca patrocinadora da camisa do clube. A Elgin vai estampar a linha frontal central da camisa do time até o final de 2025. A estreia oficial da marca no uniforme em campo será no dia 15 de janeiro, quando o São Paulo enfrenta o Cruzeiro, na FC Series, nos EUA.

A pré-temporada da equipe tricolor contará também com um amistoso diante do Flamengo, no dia 19 de janeiro. As partidas acontecem no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City. O retorno ao Brasil acontece no dia 20.

Jogar na Flórida significa um reforço no caixa e a exibição de sua marca internacionalmente, mas pode atrapalhar o início da temporada do time de Luis Zubeldía, já que os dois confrontos acontecerão com o Campeonato Paulista já em disputa. A diretoria tricolor tentou adiar a estreia no Estadual e não obteve sucesso na Federação Paulista de Futebol (FPF) por causa do calendário apertado.

O diretor executivo de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, festejou o novo contrato.

"Ter a Elgin como um de nossos patrocinadores que estampam nossa camisa é uma grande satisfação É uma parceria que tem tudo para ser feliz para ambos", afirmou o dirigente.

A logo da Elgin, empresa brasileira com atuação nos segmentos de climatização e refrigeração, ficará centralizada na região superior da camisa do São Paulo. Não foram revelados valores.

