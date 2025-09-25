A- A+

Libertadores São Paulo perde novamente para LDU e está eliminado da Libertadores A equipe do Equador vai encarar o Palmeiras nas semifinais da competição continental

O São Paulo foi superado mais uma vez pela LDU e está eliminado da Libertadores. O Tricolor Paulista perdeu por 1 a 0 a partida de volta do confronto válido pelas quartas de final, nesta quinta-feira (25), no MorumBis.

Com o resultado do placar agregado em 3 a 0, a LDU vai encarar o Palmeiras, que eliminou o River Plate, nas semifinais da Libertadores. Os confrontos estão marcados para os dias 22 e 29 de outubro.

Agora eliminado, o São Paulo volta suas atenções para o Brasileirão. A equipe está na 7ª posição e busca terminar entre os seis primeiros para garantir a vaga na Libertadores do próximo ano.

O Jogo

Precisando reverter o placar, o São Paulo iniciou a partida pressionando a LDU. Logo aos quatro minutos, Ferreirinha fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, puxou para o meio, mas finalizou fraco para defesa de Gonzalo Valle.

E aos oito minutos, o São Paulo teve uma grande chance para abrir o placar. A jogada novamente começou pelo lado esquerdo. Rodriguinho fez o cruzamento, Luciano foi travado pelo goleiro na finalização e, no rebote, Rigoni acertou o travessão da LDU.

Uma característica dos donos da casa no primeiro tempo foi o nervosismo. A equipe errou muitos passes, em todos os momentos: defesa, meio-campo e ataque.

Depois de um período sem assustar a LDU, o São Paulo voltou a desperdiçar uma grande chance com Luciano.

Aos 19 minutos, o Tricolor Paulista bateu rápido a cobrança de escanteio, Ferreirinha fez o cruzamento rasteiro e Luciano, da pequena área, chutou por cima do gol.

Quem não faz, leva

Apesar de ter criado as melhores chances da primeira etapa, o São Paulo não aproveitou suas chances e foi castigado ainda antes do intervalo.

Aos 40 minutos, a LDU conseguiu encaixar seu primeiro contra-ataque após erro dos mandantes na cobrança de escanteio.

Alzugaray fez o lançamento, Bobadilla não fez o corte e Jeison Medina saiu cara a cara com Rafael e abriu o placar no Morumbis.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o São Paulo até conseguiu balançar as redes com Luciano, mas o atacante tricolor estava impedido e a jogada foi anulada.

Sem muita criação, a equipe paulista teve mais um gol anulado. O goleiro Gonzalo Valle cortou o cruzamento e na sequência da jogada se envolveu num choque com Luciano.

Pablo Maia aproveitou o rebote para balançar as redes, mas o juiz parou a jogada pelo contato do atacante tricolor com o arqueiro da LDU.

E Luciano foi o nome negativo do ataque tricolor nos dois jogos. Aos 40 minutos da etapa final, Mailton fez grande jogada pelo lado direito e cruzou na medida.

O goleiro Gonzalo Valle parou o camisa dez do São Paulo em duas finalizações.

Apesar das mudanças de Crespo no segundo tempo, principalmente pela entrada de Lucas, o São Paulo não conseguiu ser efetivo na criação de jogadas.



