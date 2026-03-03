A- A+

Skate São Paulo recebe estrelas do skate para o Mundial de Street e Park Capital paulista sedia também a inédita Copa do Mundo de Paraskate

A cidade de São Paulo será palco nesta semana do Campeonato Mundial de Skate. Várias das principais estrelas internacionais do esporte vêm ao Brasil em busca do título mundial nas modalidades street e park. O evento ocorre entre quarta (4) e domingo 8) no Parque Cândido Portinari, no complexo do Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste da capital paulista.

Apesar de ocorrer já em 2026, a competição dos próximos dias irá definir os campeões da temporada de 2025. Isso porque a competição originalmente marcada para ocorrer em setembro passado, em Washington, nos Estados Unidos, acabou cancelada depois que o comitê organizador do evento norte-americano não ter cumprido com as exigências da confederação da modalidade. Assim, acabou adiado e transferido para São Paulo.

O evento na capital paulista também irá servir como etapa classificatória para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, marcados para 2028, e irá abrigar a inédita Copa do Mundo de Paraskate.

Pela primeira vez na história, os títulos mundiais das modalidades street e park serão definidos simultaneamente no mesmo local. Estrelas brasileiras, como Rayssa Leal, Augusto Akio e Raicca Ventura tentam defender o título que conquistaram em 2024, em Roma.

Durante a apresentação do evento, na segunda-feira (2), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, destacou que sediar o Mundial projeta a cidade no circuito global e fortalece a economia local.

— São Paulo valoriza cada atividade esportiva e investe para que as pessoas, em todas as regiões da cidade, tenham acesso à prática — afirmou o prefeito.

A confirmação da capital paulista como sede do Mundial foi celebrada pelo presidente da World Skate, Sabatino Aracu.

— Que, no futuro, São Paulo seja para o skate o que Wimbledon é para o tênis — declarou.

O ano de 2026 terá o seu Mundial dentro do World Skate Games, que abrange 23 disciplinas do skate e da patinação, incluindo park e street e outras não-olímpicas, como o vert. Esta competição está marcada para Assunção, no Paraguai: o evento de park será de 3 a 10 de outubro, e o de street, de 11 a 18 do mesmo mês.

Veja os atletas confirmados no Mundial

A competição desta semana em São Paulo reúne alguns dos principais nomes do skate mundial, com forte presença brasileira. Estão confirmados os campeões dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew (park feminino), Yoshizawa Coco (street feminino), Keegan Palmer (park masculino) e Yuto Horigome (street masculino).

A delegação brasileira conta com 34 atletas no total. No street, o país será representado por Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler e Felipe Gustavo. No park, competem Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

Na última edição do Mundial da World Skate, em Roma, em 2024, o Brasil saiu com três títulos: Rayssa Leal no street feminino, Raicca Ventura no park feminino e Augusto Akio no park masculino.

Aos 18 anos, Rayssa busca o tricampeonato da competição, tendo vencido em 2022 e 2024. No street masculino, o único título brasileiro foi de Kelvin Hoefler, em 2015. Já no park, Pedro Barros foi o campeão de 2018, e Akio, o de 2024.

Copa Mundial de Paraskate

A inclusão é outro ponto importante do evento com a Copa Mundial de Paraskate — prática de skate adaptada para pessoas com deficiência (PCD): a competição será realizada no sábado e domingo.

O paratleta paulistano Vinícius Sardi destacou o papel social do evento.

— O Paraskate está aqui para mudar a visão sobre a pessoa com deficiência. O skate me deu coragem, amigos e um sonho — afirmou.

Confira onde assistir e a programação do Mundial

O Mundial de Skate será transmitido no Brasil pelo SporTV e pela CazéTV, com exibição também no STU Channel, no YouTube.

Quarta (4) e Quinta (5) – 8h30 às 22h – Eliminatórias Street e Park

Sexta (6) – 9h30 às 21h05 – Quartas de final Street e Park

Sábado (7) – 11h30 às 21h30 – Semifinais Street e Park; finais Paraskate Park

Domingo (8) – 11h às 19h – Finais Street, Park, Paraskate

