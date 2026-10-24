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FUTEBOL São Paulo sobrevive a primeiro tempo vibrante do Mirassol e busca empate fora de casa Tricolor sofre pressão no primeiro tempo, mas reage com gol de Pedro Lima e chega ao terceiro jogo consecutivo sem derrota no Brasileirão

O São Paulo empatou por 1 a 1 com o Mirassol neste sábado (24), no Maião, em partida na qual foi bombardeado no primeiro tempo e sofreu gol aos seis minutos, mas sobreviveu ao buscar o empate com Pedro Lima. Assim, chegou ao terceiro jogo seguido sem derrota, depois de vencer Vitória e Vasco.



Com 43 pontos, na parte intermediária da tabela, o time são-paulino se vê, na 32ª rodada do Brasileirão, longe da briga do rebaixamento que tanto o assombrou ao longo da competição.

Uma vaga na Libertadores é improvável, mas ainda é possível sonhar. O Mirassol tem 37 e continua sob risco de queda, embora mais distante da degola.

O time comandado por Dorival Júnior foi completamente subjugado pelo Mirassol a partir dos seis minutos de jogo, quando destravou o jogo ao abrir um placar em lance de bola parada, no qual Neto Mouro cabeceou e viu a bola bater no goleiro tricolor Rafael antes de morrer na rede.

Em vantagem, o time da casa massacrou o adversário da capital e só não construiu uma goleada porque Rafael fez ótimas defesas.



Os mirassolenses mostravam boa distribuição e se aproveitavam das muitas fragilidades da defesa do São Paulo, desconectada de todas as formas.

Os defensores marcavam a distância, sem intensidade e combatividade. Um dos principais pontos de atenção era pelo lado esquerdo, onde Iago exibia mau aproveitamento nos duelos.



O Mirassol tinha repertório. No contra-ataque, colocou Rafael para trabalhar duas vezes, em jogadas encerradas com finalizações de Bruno Santos.

Também levou perigo em lances construídos, como o passe de calcanhar de Alesson que terminou em uma porrada de Reinaldo defendida pelo goleiro São Paulo e a troca de passes que deixaria Bruno em ótimas condições dentro da área se ele não tivesse dominado mal a bola.



Sobrevivente do bombardeio graças a Rafael, a equipe tricolor teve a oportunidade de mudar o panorama do jogo, aos 38 minutos, e aproveitou. Um toque rasteiro de Bobadilla, após bola mal afastada, proporcionou a Pedro Lima o esforço de apenas empurrar a bola para gol e empatar o jogo.



No segundo tempo, o time do interior não conseguiu imprimir o mesmo domínio que teve durante a maior parte do primeiro tempo. O que se viu foi uma partida mais equilibrada, com chances criadas para ambos os lados, embora faltasse intensidade e demonstrações de cansaço em alguns momentos.



Foram poucas as chances que os dois times tiveram de mudar o placar. Nos minutos finais, Dorival fez alterações para deixar o time mais ofensivo e buscar a vitória, mas não conseguiu o efeito desejado.

Ficha Técnica:

Mirassol 1 x 1 São Paulo

Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Shaylon), Denilson (Walisson) e Eduardo (Zé Roberto); Alesson (Fernandinho), Bruno Santos (Carlos Eduardo) e Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes

São Paulo: Rafael; Newton, Arboleda e Osorio; Pedro Lima; Bobadilla (Victor Sá), Djhordney (Pedro Ferreira), Marcos Antônio (Pablo Maia) e Iago (Wendell); Lucas Moura (Gustavo Santana) e Luciano Técnico: Dorival Júnior

Gols: Rafael (contra), aos seis, e Pedro Lima, aos 38 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Wallisson, Willian Machado e Eduardo (Mirassol); Djhordney e Iago (São Paulo)

Renda: R$ 425.740

Público: 8.393 pessoas

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Local: Maião, em Mirassol (SP)

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