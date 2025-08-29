Sex, 29 de Agosto

COB

São Paulo vai sediar maior feira de esportes olímpicos da América Latina em setembro

O evento, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), chega a sua terceira edição e vai reunir uma vasta gama de participantes

Mais de 70 mil pessoas são esperadas para participar dos cinco dias de atividadesMais de 70 mil pessoas são esperadas para participar dos cinco dias de atividades - Foto: Reprodução/@cob_expo

A cidade de São Paulo vai se tornar o ponto central do esporte olímpico entre os dias 24 e 28 de setembro com a realização da COB EXPO 2025. O evento, promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), chega a sua terceira edição e vai reunir uma vasta gama de participantes, incluindo confederações, atletas, marcas, entidades esportivas e profissionais do setor.

Mais de 70 mil pessoas são esperadas para participar dos cinco dias de atividades, que contarão com painéis, palestras, ativações, cursos de capacitação. A feira de esportes olímpicos acontece no Pro Magno Centro de Eventos.

O público esperado pelos organizadores atinge os mais variados segmentos e vão desde estudantes, profissionais da área, representantes de federações e confederações, patrocinadores e ainda pessoas que se identificam com o universo olímpico.

"A COB EXPO é uma oportunidade única para troca de conhecimento, networking e experiências enriquecedoras para todos os profissionais e apaixonados pelo esporte", afirma Manoela Penna, diretora de Comunicação e Marketing do COB.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por @cob_expo

A grade de cursos já foi divulgada e conta com inúmeros profissionais, atletas e ex-atletas renomados entre os palestrantes. Para comprar, basta acessar o site cobexpo.com br e escolher em meio às mais variadas opções. "Estamos preparando uma programação de alto nível, com painéis liderados por especialistas renomados", afirmou Manoela.

Além das atividades presenciais, o evento oferecerá seis palestras ao vivo (duas por dia) que serão realizadas sem opção de gravação, garantindo exclusividade a quem adquirir.

A edição de 2025 traz novidades como espaços temáticos para experiências imersivas, incluindo uma Arena de Inverno para apresentações de modalidades de gelo, e a ampliação das oportunidades de conexão entre os agentes do esporte nacional, fortalecendo o ecossistema olímpico brasileiro.

