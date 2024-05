São Paulo vence Cobresal e avança às oitavas da Libertadores

A- A+

O São Paulo derrotou o Cobresal por 3 a 1 nesta quarta-feira (8), em Calama, pela 4ª rodada do Grupo B, e avançou junto com o argentino Talleres às oitavas de final da Copa Libertadores.

Os chilenos abriram o placar com um gol aos 23 minutos do atacante uruguaio Diego Coelho, que finalizou livre na pequena área.

Mas o time paulista conseguiu a virada graças a um chute de pé esquerdo do atacante Luciano aos 38 minutos, uma bomba de Néstor Requena no segundo tempo (60') e uma cabeçada do artilheiro Jonathan Calleri (78').

Com este resultado, o Talleres é o líder do Grupo B com 10 pontos, seguido pelo São Paulo que tem nove, enquanto o Barcelona, com dois, e o último colocado Cobresal, com apenas um, foram eliminados do torneio.

Na próxima rodada o Cobresal visita o líder Talleres, na Argentina, na próxima terça feira (14), enquanto o São Paulo recebe em casa o equatoriano Barcelona na quinta (16).

