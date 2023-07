A- A+

Futebol São Paulo vence Palmeiras e avança para as semifinais da Copa do Brasil Tricolor superou o rival por 2x1, no Allianz Parque, e aguarda agora o adversário na etapa seguinte, que sai do duelo entre Corinthians e América-MG

O São Paulo está na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quinta (13), no Allianz Parque, o Tricolor venceu por 2x1 o Palmeiras e eliminou o rival. O Tricolor fica agora no aguardo do adversário na etapa que antecede a decisão do mata-mata nacional, que sairá do confronto entre Corinthians e América-MG, sábado (15), na Neo Química Arena. Na ida, na Arena Independência, o Coelho venceu por 1x0 e joga pelo empate para avançar.

Um clássico com eficácia inversamente proporcional ao volume de jogo. O Palmeiras começou melhor, mas não marcou. Quando o São Paulo equilibrou, armando contragolpes perigosos, o Verdão abriu o placar. Piquerez tentou um cruzamento, mas a bola fez uma curva e enganou Rafael, morrendo no fundo das redes.

Logo no início do segundo tempo, o São Paulo reagiu. Luciano deu passe para Caio Paulista, que bateu por baixo de Weverton para empatar o confronto. O Tricolor chegou a virar o placar com o próprio Luciano, de cabeça, mas o árbitro viu falta no início do lance e, mesmo após ser chamado pelo VAR, manteve a decisão de campo.

Nos minutos finais, o Palmeiras se lançou todo ao ataque, mas a defesa do São Paulo suportou bem a pressão e, aos 43, David marcou o gol que manteve a escrita de o Tricolor nunca ter sido eliminado na Copa do Brasil para os palmeirenses.

Gaúchos e cariocas avançaram

Os demais clubes que passaram das quartas de final foram Grêmio e Flamengo. Os gaúchos eliminaram o Bahia nas penalidades, por 4x3, após empate em 1x1, no Rio Grande do Sul. Já os cariocas derrotaram o Athletico por 2x0, na Arena da Baixada.

