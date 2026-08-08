São Paulo sai na frente, mas cede virada ao Grêmio e amplia marca melancólica no Brasileirão
A última vitória do time do Morumbis na competição foi no dia 25 de abril, quando derrotou o Mirassol por 1 a 0
A crise no São Paulo continua. O time paulista jogou com o Grêmio no Sul neste sábado, dia 8, em partida que abriu a 22ª rodada do Brasileirão. A equipe visitante até saiu na frente no fim do primeiro tempo com gol contra de Gustavo Martins, mas sofreu uma virada por 2 a 1, com gols de Wallace e Pavón. A nova derrota reafirma o péssimo momento que os comandados de Dorival Júnior vivem na temporada.
Com o resultado, o São Paulo continua com uma crise sem precedentes no Brasileirão. A última vitória do time do Morumbis na competição foi no dia 25 de abril, quando derrotou o Mirassol por 1 a 0. Desde então, foram 5 derrotas e 3 empates. O São Paulo segue com 26 pontos na 12ª colocação. O Grêmio pula para a 14ª posição com 25 pontos, deixa o Z-4 e empurra o arquirrival Internacional para a zona de degola.
O jogo de tricolores no Sul teve um protagonista desde o primeiro tempo: o árbitro André Luiz Policarpo Bento (MG), que nunca havia apitado uma partida de Série A. Com a bola rolando, foram vários os lances de reclamações dos dois lados. E, para fechar a primeira etapa, o juiz foi cercado por jogadores do Grêmio em razão de uma suposta falta na origem do gol são-paulino.
Se o apito foi o centro dos holofotes, com a bola rolando, os dois rivais fizeram um primeiro tempo bem equilibrado. O Grêmio começou melhor, mas o São Paulo acertou a linha de meio de campo e passou a pressionar mais a saída de bola com superioridade numérica, forçando o time da casa a esticar algumas bolas da defesa para o ataque.
Tirando o gol, foram quatro os momentos perigosos no primeiro tempo, dois para cada lado. Quando melhorou no jogo, O São Paulo teve duas boas finalizações de Ferreira e Marcos Antônio.
Do outro lado, Rafael operou dois milagres aos 37 minutos. Arboleda errou e Villasanti saiu cara a cara com o goleiro, que defendeu à queima-roupa. No rebote, Carlos Vinícius teve o gol aberto para abrir o placar, mas o arqueiro são-paulino conseguiu se recompor mais rápido que o atacante gremista, que escolheu mal a finalização.
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Sumido por todo primeiro tempo, Calleri arrancou sorriso dos paulistas aos 46 minutos. Em um lance polêmico, que começou com roubo de bola de Pablo Maia sobre Nardoni, o argentino estufou as redes num rebotes e abriu o placar. Porém, o time da casa reclamou de uma falta não marcada de Lucas Ramon em Villasanti uns instantes antes.
O jogo seguiu e após a posse recuperada por Pablo Maia, Ferreira achou Luciano, que cruzou pra dentro da pequena área. Marcos Antônio empurrou a bola para as redes e houve dúvidas se a bola cruzou completamente a linha. A defesa gaúcha tirou a bola e o lance seguiu, quando Calleri encheu o pé para tirar qualquer dúvida. Apesar de comemorar, o gol foi creditado a Marcos Antônio e depois para Gustavo Martins, contra.
O Grêmio voltou agressivo dos vestiários e achou o empate logo aos 2 minutos, com Wallace. Depois de cobrança de escanteio, Carlos Vinícius se redimiu e cabeceou para dentro da pequena área onde o zagueiro estava livre. O gol do defensor de apenas 21 anos reacendeu a torcida na Arena.
O roteiro do primeiro tempo continuou na segunda etapa, que ficou mais morna após o gol de empate marcado cedo. Rafael e Weverton pouco - ou nada - trabalharam. Um dado que chamou a atenção no segundo tempo foi a quantidade de passes errados pelos dois lados. Um time praticamente cedeu a posse para o outro, sem construir jogadas significativas.
O tempo foi passando, substituições foram sendo feitas e pouco mudou no ritmo de jogo. André Silva entrou no lugar de Calleri na casa dos 31 minutos, e o argentino saiu para o banco completamente decepcionado com a decisão de Dorival Júnior.
O camisa 17 até participou de boa jogada com Bobadilla, mas a defesa gremista evitou que Luciano aplicasse a famigerada ‘lei do ex’. No ataque seguinte do Grêmio, Diego Caito finalizou por cima após belo passe de Pavón.
Se com a bola rolando o resultado estava seguindo o mesmo, foi com a bola parada que o Grêmio achou a virada, em um momento que o São Paulo estava levemente melhor em campo. Pavón, por baixo da barreira, guardou a bola no fundo das redes de Rafael. O camisa 7 estava prestes a sair para dar lugar a Gabriel Mec, mas Luís Castro, corretamente, preferiu segurar a troca.
O clima esquentou bem no fim quando Weverton operou uma defesa ao defender cabeceio de Arboleda. O equatoriano ainda foi alvo de confusão quando Kannemann entrou no jogo justamente para causar a provocação. Seis minutos foram acrescentados, mas o time paulista não conseguiu sair do Sul sem evitar mais um resultado amargo no Brasileirão.
O Grêmio volta a entrar em campo no próximo domingo, dia 16, quando visita o Atlético em Minas. O São Paulo, por sua vez, tem compromisso pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana no meio de semana. O time paulista visita o Bolívar na terça-feira, dia 11. A volta é no dia 18, no Morumbis