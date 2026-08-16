São Paulo volta a errar, não vence o Coritiba em casa e amarga outro empate no Brasileiro

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A indigesta fase do São Paulo parece não ter fim. O time paulista recebeu o Coritiba na noite deste sábado, em partida da 23ª rodada do Brasileirão. Os comandados de Dorival Júnior até saíram na frente com Pablo Maia mas, mais uma vez, voltaram desligados dos vestiários e cederam o empate por 1 a 1 para os visitantes, com Tiago Cóser.



Com o resultado, a equipe tricolor chega a nove jogos sem saber o que é ganhar no Brasileirão. O último triunfo foi em 25 de abril, no 1 a 0 sobre o Mirassol. Considerando todas as competições, o São Paulo ganhou apenas um jogo dos últimos 15 que disputou. No torneio, o time estaciona na 12ª com 27 pontos. Já o Coritiba sobe um degrau e assume a 9ª colocação com 31 pontos.



Os jogadores do São Paulo entraram em campo com a sensação de que não pareciam estar cientes do momento que o clube atravessa na temporada. De braços cruzados Dorival viu seu time abusar na troca de passes no campo de defesa e criar muito pouco. Mérito também da defesa alta do Coritiba, que dificultou a defesa mandante encontrar volantes e meias.





Se na criação o time tricolor não foi eficaz, Victor Sá e Luciano tentaram lances individuais, mas sem sucesso. Calleri, como de praxe, brigou por espaço entre os defensores paranaenses, mas sem ameaçar o goleiro Pedro Morisco. Lucas Ramon teve boas chegadas no ataque. Um dos principais nomes do São Paulo nos últimos tempos, Marcos Antônio foi parcialmente anulado e teve muita dificuldade em jogar.



O clima subiu um pouco aos 13 minutos, quando o atacante argentino tentou de cabeça. Victor Sá, no ataque seguinte, ficou com a sobra e bateu rasteiro para a defesa do arqueiro do Coritiba. O São Paulo passou a ficar mais no campo de ataque depois disso.



Cria de Cotia, Pablo Maia foi protagonistas de dois lances bem distintos. No primeiro dele, aos 16, depois de cobrança de escanteio, o volante ficou com a sobra e finalizou muito mal, fazendo a bola sair pela linha lateral - nem pela linha de fundo foi.



Porém, na segunda oportunidade, aos 42, a bola finalmente dormiu no fundo das redes de Pedro Morisco. O volante são-paulino abriu o marcador depois de dominar na entrada da área, limpar com classe o carrinho de Fernando Sobral e chutar de esquerda com curva, no canto do arqueiro do Coritiba.



A equipe visitante voltou melhor dos vestiários e o gol de empate surgiu aos 11 minutos. Tiago Cóser marcou para o Coritiba pelo segundo jogo seguido. O zagueiro ficou atrás de toda linha defensiva em cobrança de falta, vence o duelo com Lucas Ramon e cabeceou para o fundo das redes de Rafael. Os jogadores reservas do São Paulo reclamaram bastante de um empurrão na área, mas a árbitra Charly Wendy Straub Deretti não deu ouvidos.



O gol fez o Coritiba crescer na partida e a defesa visitante apertou ainda mais a saída de bola paulista. Dorival mostrou sentir o golpe e colocou Arthur e Ferreira nos lugares de Victor Sá e Newton, respectivamente. As alterações táticas logo mostraram bons sinais e Luciano arrancou gritos da torcida ao cabecear a bola muito perto da meta.



O time paulista potencializou seu jogo pelas beiradas e começou a alçar muitas bolas dentro da área do Coritiba. Na melhor delas, Wendell achou um belo cruzamento na cabeça de Calleri, mas a bola desviou e morreu no escanteio.



Uma nova chance surgiu para o São Paulo aos 35, quando o goleador argentino fez um bonito giro dentro da área e chutou à queima-roupa após boa jogada de Marcos Antônio, mas Pedro Morisco se consagrou mais uma vez.



A tensão aumentou quando o relógio marcou 40 minutos do segundo tempo. O São Paulo passou a acumular oportunidades, mas sem efetivar nenhuma delas. Além de chances, o time da casa também colecionou reclamações sobre possíveis pênaltis, mas a árbitra mandou o jogo prosseguir em todas elas, causando uma revolta abundante do banco de reservas. A placa foi levantada com 4 minutos de acréscimos, mas a igualdade se manteve até o apito final.



O São Paulo agora vira a chave para receber o Bolívar no MorumBis na próxima terça-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No primeiro encontro, empate por 1 a 1 na Bolívia. O Coritiba, que só tem o Brasileirão para se preocupar, encara o Corinthians no próximo domingo, dia 23, no Couto Pereira.



Marca preocupante

Com o fim da pausa da Copa do Mundo, o São Paulo deu ao seu torcedor um motivo para se preocupar com os intervalos. Cinco dos seis gols que o time do MorumBis tomou foram nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, incluindo o cabeceio de Tiago Cóser A marca fica ainda mais preocupante ao levar em consideração que a equipe sofreu derrotas, não apenas gols de empates nestas situações.



Ficha técnica

SÃO PAULO 1 X 1 CORITIBA



SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendell (Iago); Pablo Maia, Newton (Ferreira) e Marcos Antônio; Luciano (Ryan Francisco), Victor Sá (Arthur) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.



CORITIBA - Pedro Morisco; Tinga (JP Chermont), Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos (Vitor Tissi), Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Fernando Sobral (Paulo Roberto); Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha (Keno). Técnico: Fernando Seabra.



GOLS - Pablo Maia, aos 42 minutos do primeiro tempo; Tiago Cóser aos 11 minutos do segundo tempo.



CARTÕES AMARELOS - Pablo Maia, Lucas Ramon (SAO); Tiago Cóser (COR).



ÁRBITRA - Charly Wendy Straub Deretti (SC).



PÚBLICO - 44.491 torcedores.



RENDA - R$ 2.097.395,00.



LOCAL - Estádio MorumBis, em São Paulo (SP).

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