Futebol São Paulo x Flamengo decidem Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir Tricolor venceu por 1x0 o jogo da ida, no Maracanã, e joga pelo empate para ser campeão

Um recado direto ao futuro perdedor da Copa do Brasil: a temporada acabou. A chance de ao menos sair de 2023 com um título chegou ao fim. Ainda há o Brasileirão, claro, mas é utopia imaginar uma conquista. Tudo isso vale para São Paulo ou Flamengo. Um deles vai receber essa amarga mensagem neste domingo (24), no Morumbi, ao se encontrarem pelo duelo da volta na final da Copa do Brasil. O Tricolor ganhou por 1x0, na ida, no Maracanã, e joga pelo empate. Derrota simples para o time rubro-negro levará a decisão para as penalidades. Por dois ou mais, a taça fica com os cariocas. Ao futuro vencedor, basta uma frase: “é campeão!”.

Sem vencer há oito jogos na Série A, o São Paulo agradece a existência da Copa do Brasil para aliviar o clima no clube. O título do mata-mata, inédito na história do Tricolor, virou prioridade. Tamanha expectativa para quebra do tabu se reflete na alta procura por ingressos, com projeção de mais de 60 mil torcedores para acompanhar a decisão.

O técnico do São Paulo, Dorival Júnior, deve repetir a escalação da equipe que venceu na ida. No lado do Flamengo, a indefinição é quanto à presença do meia Arrascaeta, recuperado de lesão. O uruguaio pode pintar entre os titulares.

A final ocorre em meio à pressão da torcida do Flamengo cobrando a demissão do treinador Jorge Sampaoli. Além disso, a cobrança aumentou após o vice-presidente do clube, Marcos Braz, ser acusado de agredir um torcedor - com direito à mordida.

Título pode quebrar escrita

O Flamengo nunca avançou de fase ou foi campeão após perder o jogo de ida na condição de mandante em torneios nacionais e internacionais decididos no mata-mata. Foram 11 situações no geral e, em todas elas, os cariocas levaram pior.

No recorte específico da Copa do Brasil, a equipe rubro-negra saiu frustrada em cinco oportunidades. Na primeira, em 2000, perdeu a ida por 4x0 para o Santos, no Maracanã, pelas quartas de final. Na volta, só ganhou por 4x2, na Vila Belmiro.

Nas oitavas de 2005 e nas quartas de 2011, o algoz foi o Ceará. No primeiro caso, foi derrotado na ida por 2x0 para os alvinegros, no Pedro Pedro Pedrossian, no Mato Grosso do Sul. No duelo seguinte, empatou por 1x1 no Castelão. Na outra edição, levou revés por 2x1 do Vozão, no Engenhão, e ficou no 2x2 no outro encontro, no Presidente Vargas.

Em 2015, nas oitavas, a eliminação foi para o Vasco. No primeiro jogo, derrota por 1x0 no Maracanã. No segundo, no mesmo local, empate em 1x1. O tropeço mais recente foi nas quartas de 2020, justamente para o São Paulo. O Tricolor ganhou também no maior estádio do País, por 2x1. Na volta, no Morumbi, triunfo por 3x0.

Onde assistir?

TV Globo, sportv, Globoplay e Amazon Prime Video

Ficha técnica

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Wellington Rato e Lucas Moura; Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo

Matheus Cunha (Rossi); Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo (Arrascaeta) e Gerson; Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Local: Morumbi (São Paulo/SP)

Horário: 16h

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC). Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA) e Bruno Boschilia (FIFA).

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)

