Brasileirão São Paulo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações O técnico do Tricolor Paulista, Dorival Júnior, deve escalar o time reserva, visando a decisão da Copa do Brasil no próximo domingo (24)

São Paulo encara o Fortaleza nesta quarta-feira (20), às 21h30, no Morumbi, dando sequência à 24ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo está na 13ª colocação, com 28 pontos. Com apenas quatro pontos de distância da zona de rebaixamento, a equipe paulista liga o alerta no Brasileirão, apesar do bom momento na Copa do Brasil. O time não consegue uma vitória no Brasileirão há oito rodadas.

Após vencer o Flamengo no Maracanã por 1 a 0 no último domingo (17) no jogo de ida da final da Copa do Brasil, a equipe comandada por Dorival Júnior deve poupar o time titular, visando a decisão, que será realizada no próximo domingo (24), no Morumbi.

O Fortaleza tem feito uma boa temporada na Série A do Campeonato Brasileiro, ocupando a oitava colocação e somando 35 pontos. O Tricolor de Aço vem de vitória por 2 a 1 contra o Corinthians, e venceu quatro das últimas cinco partidas na competição. O comandante argentino Juan Pablo Vojvoda deve escalar o time com força total para o confronto.

Onde assistir: A partida terá transmissão ao vivo da Globo e do Premiere

Prováveis escalações:

São Paulo

Jandrei, Nathan, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Luan, Gabriel Neves, Michel Araújo e James Rodríguez; Luciano e Juan.

Desfalques: Igor Vinicius, Galoppo, Marcos Paulo e Erison (lesionados).

Pendurados: Alisson, Rodrigo Nestor, Rafinha, Welington, Beraldo, Caio Paulista, Marcos Paulo, Michel Araújo, Patryck, Rodriguinho e Raí Ramos. Técnico: Dorival Júnior



Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Schappo, Zanocelo, Calebe, Romarinho, Kauan e Amorim.

Pendurados: João Ricardo, Benevenuto, Bruno Pacheco, Pikachu, Lucas Sasha, Lucero, Romero, Zé Welison e Escobar.

Arbitragem



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistente 1: Luiz Claudio Regazone (RJ)

Assistente 2: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

Quarto árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)



