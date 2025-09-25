Qui, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mata-mata

São Paulo x LDU: veja onde assistir partida válida pelas quartas de final da Libertadores

A bola rola no Morumbis a partir das 19h (horário de Brasília)

Reportar Erro
Luciano, atacante do São PauloLuciano, atacante do São Paulo - Foto: Rubens Chiri, Nilton Fukuda e Paulo Pinto/Saopaulofc

O São Paulo recebe a LDU pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília). O palco do duelo é o estádio Morumbis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por CONMEBOL Libertadores (@libertadoresbr)

O Tricolor paulista foi superado no jogo de ida pelo placar de 2 a 0. A equipe precisa devolver o placar para levar para os pênaltis ou vencer por mais de dois gols de diferença para garantir a vaga às semifinais de forma direta. 

Leia também

• Estudiantes x Flamengo: veja escalações e onde assistir duelo pelas quartas de final da Libertadores

• Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores

• Jorginho reforça o Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores em jogo decisivo na Argentina

Antes da partida pela Libertadores, o São Paulo enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro e perdeu por 1 a 0. 

A LDU também vem de derrota. A equipe equatoriana perdeu por 4 a 2 para a Universidad Católica por 4 a 2.

São Paulo x LDU: prováveis escalações
O técnico Hernán Crespo conta com os retornos de Oscar e Lucas para a partida decisiva. Entretanto, os jogadores não devem iniciar entre os titulares. 

Uma dúvida de última hora foi o volante Marcos Antônio que sentiu um desconforto muscular durante a semana. 

São Paulo:
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.

LDU:
Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes. 

São Paulo x LDU: onde assistir
Paramount +

Reportar Erro

Veja também

Newsletter