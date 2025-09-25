São Paulo x LDU: veja onde assistir partida válida pelas quartas de final da Libertadores
A bola rola no Morumbis a partir das 19h (horário de Brasília)
O São Paulo recebe a LDU pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (25), às 19h (horário de Brasília). O palco do duelo é o estádio Morumbis.
O Tricolor paulista foi superado no jogo de ida pelo placar de 2 a 0. A equipe precisa devolver o placar para levar para os pênaltis ou vencer por mais de dois gols de diferença para garantir a vaga às semifinais de forma direta.
Antes da partida pela Libertadores, o São Paulo enfrentou o Santos pelo Campeonato Brasileiro e perdeu por 1 a 0.
A LDU também vem de derrota. A equipe equatoriana perdeu por 4 a 2 para a Universidad Católica por 4 a 2.
São Paulo x LDU: prováveis escalações
O técnico Hernán Crespo conta com os retornos de Oscar e Lucas para a partida decisiva. Entretanto, os jogadores não devem iniciar entre os titulares.
Uma dúvida de última hora foi o volante Marcos Antônio que sentiu um desconforto muscular durante a semana.
São Paulo:
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
LDU:
Gonzalo Valle; Gian Allala, Ricardo Adé e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil e Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina. Técnico: Tiago Nunes.
São Paulo x LDU: onde assistir
Paramount +