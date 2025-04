A- A+

Futebol São Paulo x Náutico: confira escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil Confronto no Morumbi é válido pelo encontro de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Longe da elite do futebol brasileiro desde 2013, o Náutico passou a ter raros encontros diante das equipes do chamado G12 do País. Oportunidade que recai quase sempre em confrontos da Copa do Brasil. Será assim em 2025. Nesta terça-feira (29), o Timbu visita o São Paulo, no Morumbis, pelo duelo de ida pela terceira fase da competição.

"A expectativa é a melhor possível. É um privilégio você ir jogar dentro do Morumbi contra o São Paulo. Você só não pode ficar assistindo ao São Paulo jogar. Você não pode ser pequeno nas ações, nas decisões. Mas é um jogo muito bom de se fazer", afirmou o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos.

História

Na história, Náutico e São Paulo já se enfrentaram 22 vezes. São quatro vitórias do Timbu, quatro empates e 14 derrotas. Os alvirrubros, aliás, nunca venceram os tricolores atuando como visitantes. No recorte, foram oito partidas, com dois resultados de igualdade e seis tropeços.

O único encontro dos clubes pela Copa do Brasil foi em 1995, com goleada dos paulistas por 4x1, nos Aflitos. O técnico do São Paulo era Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro com o Tricolor (2006-2008) e bicampeão pernambucano com o Timbu (2001 e 2002).

Caso avance para as oitavas de final, os pernambucanos receberão R$ 3,6 milhões. Nas fases passadas, o Náutico eliminou Santa Cruz-RN e Vitória. O São Paulo já entrou diretamente na terceira fase.



Para o confronto, o Náutico não terá o zagueiro João Maistro, o volante Igor Pereira, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o atacante Vinícius - todos com problemas musculares. Rayan, Igor Fernandes, Marco Antônio e Wenderson podem ser os substitutos, respectivamente.

São Paulo

Invicto há nove jogos na temporada, o São Paulo tem utilizado os jovens da base para suprir a perda de diversos atletas da base titular por conta de lesão. O centroavante Calleri sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e passou por cirurgia. Outros que estão fora do time por problemas físicos são o zagueiro Arboleda, os volantes Luiz Gustavo e Pablo Maia, além do meia Oscar.

O meia Lucas, que desfalcou o São Paulo nos últimos oito jogos por conta de dores no joelho direito, iniciou o processo de transição física, mas ainda é dúvida.

Da base, nomes como Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco ganharam mais oportunidades no time, com desempenho elogiado pelo treinador.

"O que sempre disse é que tem que ter calma para saber colocá-los. Não é só jogá-los no campo. Tem que ter planejamento. Na pré-temporada em Orlando sempre disse que promover jovens é uma planificação. Se não há um número muito grande de jogadores no plantel e há jogadores jovens, posso dar oportunidade. Por isso Alves, Lucas Ferreira e Ryan estão jogando. Estamos contentes por isso”, contou Zubeldia.

Ficha técnica

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius (Rodriguinho), Sabino, Ferraresi, Enzo Diaz; Alisson (Marcos Antônio), Bobadilla, Luciano (Alan Franco); Lucas Ferreira, Ferreirinha (Cedric) e Ryan Francisco (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo (Arnaldo), Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Marco Antônio, Auremir e Patrick Allan e Wenderson, Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Morumbis (São Paulo/SP)

Horário: 21h30

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF). Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF).

VAR: Elmo Alves Resende Cunha

Transmissão: SporTV e Premiere

