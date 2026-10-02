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Futebol São Paulo x Santos: volta do Brasileirão apresenta menos marcas e manifesto contra fim das bets O prazo para a retirada de sinais de patrocínios e publicidades do setor se encerra na próxima segunda (5) às 23h59 (de Brasília)

São Paulo e Santos se enfrentam nesta sexta-feira (2) em duelo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. O confronto é o primeiro da primeira divisão nacional que acontece depois da assinatura da Medida Provisória do governo federal que proíbe a atuação de casas de apostas esportivas em território brasileiro

O prazo para a retirada de sinais de patrocínios e publicidades do setor se encerra na próxima segunda (5) às 23h59 (de Brasília). Desta forma, algumas marcas do ramo ainda podem ser observadas na partida realizada no MorumBis.

O próprio Brasileirão, que possui acordo de naming rights com a Betano, segue mostrando o patrocinador em placas de publicidades antes e durante o clássico. Já o Santos, suspendeu o contrato com a Novibet e retirou a empresa do seu uniforme.

O São Paulo, por sua vez, continua com o patrocínio máster da Superbet, que também pode ser vista em placas publicitárias e em telões de led no estádio.

As placas também apresentam lemas do manifesto contra a proibição das bets, ação idealizada por instituições ligadas a Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e ao Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR). "Proibir não é proteger", "A proibição não acaba com as apostas" e "Acaba com a proteção de quem aposta" foram as frases mostradas no local.

"Para ANJL e o IBJR, a manutenção de um ambiente regulado, com regras claras e segurança jurídica, é fundamental para que clubes, empresas e demais agentes da cadeia esportiva possam planejar seus investimentos de longo prazo", afirmou Plínio Lemos Jorge, presidente da ANJL, em comunicado sobre o ocorrido, que irá se repetir na partida entre Atlético-MG e Red Bull Bragantino deste sábado, 3.

Além da Superbet e da Betano, outra marca que marca presença no duelo entre São Paulo e Santos é a Esportes da Sorte. Ela aparece no tapete localizado atrás da linha de fundo e nas placar de publicidade.

O clube tricolor é uma das equipes que protocolou uma entrada nas ações que correm no Supremo Tribunal Federal (STF) que visam a suspensão da MP.

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