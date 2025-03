São Paulo x Sport: de volta à Série A, Leão estreia no Morumbis; veja onde assistir

A- A+

Foram dois anos batendo na trave até conseguir o acesso à elite do futebol nacional na última temporada. Depois de 1.206 dias de espera, o torcedor do Sport voltará a ver o clube disputar uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro, neste sábado (29). A estreia será longe do Recife. Em árduo compromisso, o time dirigido por Pepa vai encarar o São Paulo, às 18h30, no Morumbis.

Finalista do Campeonato Pernambucano e classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste, o Rubro-negro inicia a competição sob a desconfiança do torcedor. Sobretudo por conta da oscilação demonstrada até aqui na temporada.

Nos dois embates contra times de Série A, foi derrotado para Fortaleza e Vitória, pelo Nordestão. Na Copa do Brasil, caiu para o modesto Operário-MT, ainda na primeira fase do torneio. Enquanto no Estadual, apesar de eliminar o Santa Cruz na semifinal, perdeu para o próprio Tricolor e para o Náutico na fase inicial, e passou sufoco para vencer o Retrô no primeiro jogo da decisão.

No último meio de semana, apesar do revés para o Altos, em plena Ilha do Retiro, o auxiliar técnico Samuel Azevedo, responsável por dirigir a equipe na partida, chegou a salientar que vê o grupo preparado para a disputa do Brasileiro. No entendimento do integrante da comissão técnica, os espaços cedidos pelos adversários na Série A vão contribuir para o Sport mostrar o trabalho que vem sendo desempenhado.

Diante do Jacaré, visando o compromisso inicial no Brasileiro, o Sport mais uma vez adotou o rodízio que tem sido praticado em 2025 e entrou em campo com sete modificações na formação titular.

Peças como Lucas Lima e Sérgio Oliveira ainda foram acionados no decorrer da segunda etapa. Pilar da cabeça de área, o colombiano Rivera foi resguardado para o compromisso deste sábado, após atuar em oito partidas consecutivas.

Para o duelo deste final de semana, a expectativa do torcedor é que nomes como Titi Ortiz e Rodrigo Atencio voltem à lista de relacionados. Ambos deixaram o departamento médico e vinham na transição física ao longo da semana. Fora do último jogo por conta de uma lesão na panturrilha direita, Dalbert é a grande incógnita.

Baixa considerável

Do lado mandante, o São Paulo encara o Sport com os olhares voltados para o início da Libertadores. Na quarta-feira, o Tricolor estreia na competição contra o Talleres, na Argentina.

Apesar do compromisso internacional, o técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo o que tem de melhor para encarar o Leão, uma vez que o gupo está descansado. A última partida do clube foi no dia 10 de março. A grande ausência na escalação será o atacante Lucas Moura. O camisa 7 trata dores no joelho.

Ficha técnica

São Paulo

Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Matheus Alves, Luciano e Lucas Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Pablo. Técnico: Pepa.

Local: Morumbis (São Paulo/SP)

Horário: 18h30

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Transmissão: Premiere e sportv

