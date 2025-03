A- A+

Futebol São Paulo x Sport: relembre último encontro entre os times no Morumbis Pela Copa do Brasil, Leão venceu o Tricolor no tempo regulamentar, mas foi eliminado nos pênaltis

Prestes a estrear no Campeonato Brasileiro, o Sport terá pela frente na rodada inaugural um adversário indigesto: o São Paulo, neste sábado (29), às 18h30, no Morumbis. Em Séries A, o Leão nunca derrotou o Tricolor fora de casa. No entanto, na última visita ao estádio da equipe paulista, o Rubro-negro ficou perto de ter motivos para celebrar.

Pela Copa do Brasil de 2023, o Sport foi à capital paulista com uma missão indelicada, pelas oitavas de final. Após perder por 2x0 na Ilha do Retiro, o time dirigido por Enderson Moreira precisava vencer o São Paulo por três gols de diferença para avançar direto às quartas ou repetir a vantagem tricolor para levar o confronto para os pênaltis. E assim foi feito.

No tempo regulamentar, com uma boa atuação, o time pernambucano bateu a equipe da casa por 3x1 e encerrou um tabu de nunca vencer o adversário longe do Recife. À época, após Michel Araújo abrir o placar para o São Paulo, Alisson Cassiano e Sabino (duas vezes) viraram para o Sport.

Nas penalidades, o Leão foi superado por 5x3 e ficou pelo meio do caminho na competição. Comandando por Dorival Júnior, o São Paulo acabou campeão daquela edição.

Tabu pela Série A

Apesar do bom resultado construído durante os 90 minutos na Copa do Brasil retrasada, pelo Brasileiro o retrospecto do Sport é preocupante. Foram 22 encontros entre as duas equipes na capital paulista, com 20 vitórias para o São Paulo e dois empates. No último duelo, em 2021, o Tricolor venceu por 2x0.

