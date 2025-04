Sport e São Paulo se reencontram no Brasileirão Feminino nesta quarta (16); veja onde assistir

A- A+

O Sport entra em campo nesta quarta-feira (16) para enfrentar o São Paulo em duelo válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. A bola rola às 16h, no CT da equipe paulista, em Cotia.

Ainda em busca da primeira vitória na elite nacional, o Sport tenta reagir após um início de campanha instável. As Leoas da Ilha somam apenas um ponto — conquistado no empate por 2x2 com o Internacional, fora de casa — e vem de derrota para o Flamengo por 2x1, na Ilha do Retiro.

Com esse desempenho, o Rubro-negro ocupa a 15ª posição na classificação.

Do outro lado, o São Paulo faz campanha sólida até aqui. O Tricolor paulista soma duas vitórias, um empate e uma derrota, e aparece na quarta colocação na tabela.

Este será o segundo encontro entre as equipes em 2025. No primeiro duelo, pela Supercopa Feminina, o São Paulo levou a melhor e venceu o Sport por 4x0, na Ilha do Retiro.

Segundo a técnica Regiane Santos, as Leoas reencontram as paulistas vivendo um novo momento na temporada. Principalmente pelo entrosamento que a equipe pernambucana tem adquirido nos últimos compromissos.

"Aquele foi nosso primeiro jogo e isso pesa muito. Um time que estava se conhecendo com muitas meninas novas, então tem a questão do entrosamento", iniciou.

"Hoje, elas se vêem mais aptas, começaram a entender a competição e isso facilita. Isso vem acontecendo também com as novas contratações e vai dando mais canja ao time. Vamos nos adaptando jogo a jogo para fazer a melhor partida possível em todos os jogos desta Série A", completou.

Onde assistir São Paulo x Sport?

A partida entre São Paulo x Sport, pelo Brasileirão Feminino, terá transmissão ao vivo pela TV Brasil.

