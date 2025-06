A- A+

Futebol São Paulo anuncia saída do técnico Luis Zubeldía em comum acordo Treinador argentino de 44 anos deixa o comando do time paulista após mais de um ano no cargo

O São Paulo anunciou, na manhã desta segunda-feira (16), a saída do técnico Luis Zubeldía em comum acordo e de forma amigável. O treinador argentino de 44 anos entregou o cargo depois da terceira derrota seguida da equipe paulista no Campeonato Brasileiro — Mirassol, Bahia e Vasco — e deixa o Tricolor depois de 85 jogos em pouco mais de um ano de trabalho.

Foram 85 partidas desde a chegada do argentino de 44 anos, em abril de 2024. No período, o…

Zubeldía chegou no São Paulo em abril de 2024 e deixou o clube com 55,2% de aproveitamento — foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas no período. Sob o comando do treinador, o time paulista chegou às quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado, além de ficar em sexto no Brasileirão.

Neste ano, porém, o desempenho está aquém dos objetivos do clube e no Brasileirão, o São Paulo está em 14º lugar, com 12 pontos conquistados em 12 jogos disputados, a um ponto da zona de rebaixamento. O Tricolor está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Além de Zubeldía, também deixam o São Paulo os assistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano.

Segundo o ge, o principal alvo do São Paulo é Hernán Crespo. Livre no mercado e com passagem pelo Tricolor paulista, onde foi campeão em 2021, o treinador argentino é visto como uma opção viável devido ao seu trabalho anterior, onde disputou 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas.

Veja a nota oficial do São Paulo

