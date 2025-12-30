A- A+

Esportes 100ª edição da São Silvestre; confira horário da largada e saiba onde assistir Brasil enfrenta longo jejum de vitórias e vive expectativa para quebra de tabus

A Corrida de São Silvestre chega à sua 100ª edição nesta quarta-feira (31). A emblemática corrida de 15km pelas ruas de São Paulo ainda vivenciará recorde no número de participantes.

Com largada a partir das 7h25, cerca de 55 mil corredores, entre atletas de elite e amadores, percorrerão pontos históricos e simbólicos da capital paulista. A corrida é reconhecida por ser uma das mais democráticas provas do calendário, com espaço garantido para cadeirantes e demais atletas PCDs.

A prova tem largada na Avenida Paulista. Na sequência, o percurso passará pelo Pacaembu, a Praça da República, o Theatro Municipal, o centro histórico de São Paulo e a temida subida da Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Jejum

A edição de 2025 também será mais uma oportunidade do Brasil retomar o protagonismo entre os atletas de elite. Entre os homens, a última vitória brasileira aconteceu em 2010 com Marílson Gomes dos Santos. Já entre as mulheres, a última brasileira que subiu ao lugar mais alto do pódio foi Lucélia Peres em 2006.

Desde então, o que se viu foi um domínio ainda mais presente dos atletas quenianos e etíopes. O Quênia emplacou as últimas oito edições femininas, enquanto as disputa é mais equilibrada entre os homens.

Para quebrar o tabu, o Brasil aposta em Núbia de Oliveira e Johnatas de Oliveira, que em 2024 foram os melhores atletas do país na São Silvestre: a baiana ficou em 3º lugar na disputa feminina, enquanto o mineiro ocupou a 4ª posição na prova masculina.



Horários de largada da São Silvestre 2025

7h25 — Atletas PCD (cadeirantes)

7h40 — Elite feminina

8h05 — Elite masculina

8h06 — PCD (demais categorias)

8h08 — Pelotão premium (masculino e feminino)

8h10 — Pelotão geral (masculino e feminino)

100ª edição da São Silvestre - saiba onde assistir

Data: 30/12

Local: São Paulo (Brasil)

Horário: 7h25

Transmissão: TV Globo e TV Gazeta



