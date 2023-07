"Saquarema foi um ponto de virada para mim", diz John John Florence

A- A+

Além de catapultar o vencedor Yago Dora da 12ª para a 5ª posição no ranking, o Rio Pro, etapa brasileira do circuito mundial encerrada no último sábado, em Saquarema, também pode ter sido decisivo para outro surfista. Bicampeão mundial, o havaiano John John Florence é conhecido por seu talento extraclasse, mas também por às vezes não conseguir mostrar seu melhor desempenho nas competições. Na Praia de Itaúna, John John fez um bom campeonato, parando apenas nas semifinais - derrotado justamente por Yago. Com o resultado, subiu para sexto lugar no ranking, se credenciando na briga por uma vaga no WSL Finals, evento que define o campeão mundial em setembro, na Califórnia.

"Esse ano em geral tive dificuldades com motivação, com competir. É algo que faço há muito tempo... Saquarema foi um ponto de virada para mim. Achei um equilíbrio mental. Lembrei porque gostava de competir. Me senti muito mais relaxado e pensei "ok, é assim que quero surfar nas minhas baterias". E isso me deixou muito mais empolgado para os próximos eventos" disse John John, no Rio de Janeiro, em evento de lançamento no mercado brasileiro de sua marca de roupas, a Florence Marine X.

"Lançar a marca no Brasil é demais. A cultura de praia é incrível, você vê a areia tomada no campeonato. Tentar entrar nesse mercado é empolgante. O circuito é uma plataforma para aprender sobre mim mesmo. Há muita pressão, stress. Se me eu sentir empolgado nos próximos anos, vou querer seguir lutando por títulos mundiais. Isso me motiva. se não, tenho a marca, que me motiva bastante também."

John John é o sexto colocado do ranking, com 30.970 pontos, pouco mais de mil pontos atrás de Yago Dora (32.120). Gabriel Medina é o sétimo (29.355), seguido de perto por Jack Robinson (29.205).

- Acho que a briga é definitivamente pela quinta posição. Está bem embolado. Depende, claro, de como iremos nos próximos eventos, e talvez abra uma disputa por duas vagas. Estou empolgado pelo que vem por aí. Jeffreys Bay e Teahupoo são algumas das melhores ondas do mundo. Vai ser divertido e estou feliz de estar numa posição de brigar pela vaga, disse John John, que aproveitou para elogiar Yago Dora e falar sobre seu surfista brasileiro favorito:

"Sobre Yago.. triste que ele me derrotou (risos). Mas ele é um surfista incrível. Tem um estilo lindo, tem aéreos, manobras. E é uma pessoa incrível. Gosto muito dele. E meu surfista brasileiro favorito é o Gabriel (Medina). Tivemos ótimas baterias juntos."

A próxima etapa será na África do Sul, de 13 a 22. Depois a temporada regular terá ainda o evento do Taiti, de 11 a 20 de agosto, antes do WSL Finals, que coroa os campeões mundiais em setembro, na Califórnia.

O WSL Finals reúne os cinco primeiros do ranking, que fazem uma disputa em baterias mata-mata pelo título: o quinto colocado enfrenta o quarto, o vencedor desse confronto pega o terceiro e assim por diante até a decisão contra o líder da temporada regular. Este será o terceiro ano deste formato, que recebeu muita críticas dos surfistas logo que foi implementado. John John, porém, confessa gostar das mudanças, incluindo o corte do meio do ano, que diminui o número de competidores após a quinta etapa:

"O formato é excitante, porque promove muitas mudanças durante o ano. Acho que ainda pode ter alguns ajustes finos. Talvez o corte ser movido mais para o fim. Ele me parece muito perto do começo da temporada. Aos poucos os surfistas vão entendendo como é o trabalho. Eu gosto. Acho o Finals excitante, muita gente assiste, e o surfe precisa disso."

Ranking masculino após oito etapas:

1. Filipe Toledo (BRA) 44.980 pontos

2. Griffin Colapinto (EUA) 44.220

3. Ethan Ewing (AUS) 40.015

4. João Chianca (BRA) 39.640

5. Yago Dora (BRA) 32.120

6. John John Florence (HAV) 30.970

7. Gabriel Medina (BRA) 29.355

8. Jack Robinson (AUS) 29.205

9. Leonardo Fioravanti (ITA) 28.580

10. Ryan Callinan (AUS) 28.495

11. Italo Ferreira (BRA) 27.155

