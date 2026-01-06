A- A+

Lega Serie A Sassuolo x Juventus: veja onde assistir e as possíveis escalações Equipes se enfrentam em Reggio Emilia com objetivos distintos na temporada 2025/26

Sassuolo e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (6), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Città del Tricolore, em Reggio Emilia, pela 19ª rodada da Serie A Italiana 2025/26. O confronto é importante principalmente para a equipe de Turim, que busca se manter firme no G-4 e seguir na disputa pelo título nacional.

Juventus entra pressionada após tropeço

A Juventus chega para o duelo ocupando a 4ª colocação do campeonato, com 33 pontos. Após um resultado negativo na rodada anterior, o time comandado por Luciano Spalletti precisa reagir para não perder contato com os líderes da competição. A partida contra o Sassuolo marca o encerramento do primeiro turno da Velha Senhora na Serie A.

Sassuolo tenta se aproximar da parte de cima da tabela

Do outro lado, o Sassuolo faz uma campanha intermediária. A equipe soma 23 pontos e aparece atualmente na 10ª posição. Jogando em casa, os Neroverdi buscam um resultado positivo para reduzir a distância para o grupo que briga por vagas em competições europeias.

Onde assistir

O confronto entre Sassuolo e Juventus terá transmissão ao vivo no Brasil pela plataforma de streaming Disney+ Premium.

Prováveis escalações

O Sassuolo deve entrar em campo com:

Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Thorstvedt, Matic, Koné; Fadera, Pinamonti, Laurienté.

A Juventus tem como provável formação:

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda.

Serviço

Jogo: Sassuolo x Juventus

Competição: Serie A Italiana 2025/26 - 19ª rodada

Data: Terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Horário: 16h45 (de Brasília)

Local: Stadio Città del Tricolore, Reggio Emilia (ITA)

Transmissão: Disney+ Premium

