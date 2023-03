A- A+

Sport Satisfeito com a atuação, Enderson destacou resiliência da equipe para lidar com os gols perdidos Técnico rubro-negro também elogiou o trabalho coletivo que vem permitindo que a equipe não sofra gols

Após uma boa atuação e a vitória do Sport no Clássico dos Cássicos, diante do Náutico, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, a sensação que ficou para os rubro-negros é que o placar poderia ser mais elástico que os 2x0 após o apito final. Enderson Moreira, técnico do Leão da Ilha, se mostrou satisfeito com a apresentação da equipe.



“Tivemos uma postura muito boa, viemos para vencer o jogo, jogamos por quase 100 minutos com a proposta de fazer o resultado, criamos várias oportunidades, no primeiro tempo a gente já poderia ter saído com uma grande vantagem. Mas a gente foi resiliente, tranquilo e conquistamos um ótimo resultado”.

O Sport se mostrou superior aos adversários em vários dos aspectos do jogo. Ainda no primeiro tempo, a equipe rubro-negra perdeu ao menos oito chances claras de gol, seja parando no goleiro adversário ou errando o alvo. Enderson destacou a conversa que teve com os atletas no intervalo.

"A gente tem criado muitas oportunidades, no intervalo os atletas chegaram muito ansiosos, foram chances muito claras e uma atuação fantástica do Vagner também. Mas falei com os jogadores para terem tranquilidade, que a gente ia conseguir fazer o gol e buscar esse resultado. Acho que foi muito merecido, por tudo aquilo que criamos e creio que é um início da temporada qualificado, com boas atuações e resultados".

Além de ter mostrado acima no nível técnico e tático, o Leão pareceu estar acima também no aspecto de condicionamento. O treinador rubro-negro relevou o trabalho do departamento físico e e citou o porquê de evitar ao máximo poupar jogadores.



“Primeiro os nosso departamento físico é extremamente qualificado, a gente tem tomado as melhores decisões, nada é feito de cima para baixo, o atleta só fica de fora quando ele precisa. Temos respeito pela competição, não gosto de poupar jogador, ele só não vai para jogo quando não tem condições plenas de desenvolver seu trabalho e eu acho que isso nos ajudou a criar uma casca física, que é a capacidade de manter o mesmo nível de atuação e creio que isso para o longo da temporada é muito importante”.



Pelo quarto jogo seguido, a equipe saiu de campo sem ser vazado. Diante dos números, Enderson destacou a importância do trabalho coletivo para não sofrer gols e assim ficar mais perto da vitória.

“O segredo da nossa defesa está no comprometimento dos jogadores que estão mais adiantados. Assim como os de trás já contribuíram com gols ou passes na frente, hoje no primeiro gol, o Ronaldo deu o passe para o outro volante (Fabinho) marcar. Então não há como separar a equipe em blocos, é um todo, isso que penso do futebol. Portanto, o comprometimento dos atletas da frente, ajuda a "quebrar" a bola e a defesa consegue fazer os cortes devidos e necessários”.



No pré Clássico dos Clássicos, a repercução foi grande diante da polêmica da participação ou não da torcida do Sport, como visitante, no Estádio dos Aflitos. Fato que os rubro-negros foram impossiblitados de comparecer, mesmo que tivessem uma decisão favorável na justiça. O treinador do Sport comentou sobre a torcida única no futebol.

“A gente acostumou a fazer a coisa mais simples, mas não é a melhor, que é o jogo com a torcidada única. Eu sou do tempo que o estádio era dividido ao meio, era prazeroso, sou de Belo Horizonte e o Mineirão recebia os dois clubes e havia uma divisão de torcidas. E infelizmente a gente não tem mais acompanhando isso. A cada dia que passa são mais restrições. Espero que possamos criar mecanismos para que as torcidas possam comparecer, claro que os mandantes com maior número, mas que os visitantes tenham seu espaço para poder participar do jogo”.



