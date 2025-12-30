A- A+

Futebol Satisfeito com pré-temporada, Hélio elogia evolução física no Náutico Clube completou duas semanas de trabalho e estreia oficialmente no dia 9 de janeiro, contra o Maguary, pelo Campeonato Pernambucano

Com duas semanas de trabalho completadas, o Náutico segue nos ajustes finais antes da estreia oficial em 2026, no dia 9 de janeiro, contra o Maguary, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. Na avaliação do técnico Hélio dos Anjos, o elenco já conseguiu evoluir fisicamente, chegando em bom condicionamento para os primeiros desafios da próxima temporada.

"Estamos muito felizes, satisfeitos com a desenvoltura. O desenvolvimento físico do grupo tem sido o esperado. Naturalmente, sabemos que a preparação online deu uma boa sustentação para a maioria dos jogadores. Sobre os que estão chegando agora, nós já estudamos bem o perfil físico e o número deles nos últimos 48 meses. Isso nos dá um nível de exigência alto, mas, acima de tudo, com as coisas bem controladas", afirmou Hélio.

Até o momento, o Náutico confirmou as contratações do goleiro Gastón Guruceaga, o zagueiro Wanderson, o lateral-esquerdo Yuri Silva, o lateral-direito Reginaldo, os volantes Ramon Carvalho e Leandro Vilela, os meias Dodô e Juninho, e os atacantes Júnior Todinho e Jonas Toró.

O clube também está próximo de oficializar as chegadas do meia Luiz Felipe e do atacante Felipe Saraiva - esse último já está integrado aos trabalhos no Centro de Treinamento Wilson Campos.

Faltando pouco mais de dez dias para a estreia oficial em 2026, Hélio ressaltou que o foco atual está em desenvolver um modelo de jogo para o clube chegar forte na briga pelo título do Pernambucano. Fora da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, os alvirrubros só terão no ano que vem as disputas do Estadual e da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Todo mundo sabe a real importância dessa competição para o Náutico. Eu estou muito feliz e eu acredito piamente que nós teremos um ano positivo. Vamos procurar iniciar da melhor maneira possível", completou.

