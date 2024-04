Saúde e Esportes realizam corrida para incentivar atividades físicas

A- A+

As atividades físicas são recomendadas para manter a saúde em dia e prevenir doenças. Com base nesses benefícios, as Secretarias Estaduais de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE-PE), realizarão no dia 20 de abril uma corrida para celebrar o Dia Mundial da Atividade Física, comemorado anualmente no dia 6 de abril. As inscrições são gratuitas, começam nesta quarta-feira (10) e vão até o dia 18 de abril ou até as vagas serem preenchidas.

O Secretário Executivo de Esportes, Luciano Leonidio, destaca a importância da corrida e do incentivo na prática de atividades físicas. "É um trabalho realizado em coparticipação entre a Secretaria de Educação e Esportes e a Secretaria de Saúde, reconhecendo os benefícios do esporte e da atividade física para a população. Esses benefícios não se limitam apenas ao aspecto social, mas também se estendem às questões biológicas do corpo humano", afirmou Luciano.

O objetivo da corrida é incentivar as práticas de atividades físicas como promoção da saúde e prevenção de doenças. “Temos o objetivo de fortalecer as práticas de atividade física para que possamos estimular uma vida mais ativa, saudável, prevenindo agravos de saúde e melhorando a qualidade de vida dos pernambucanos”, explica o gerente de Promoção de Saúde da Atenção Primária à Saúde, Leandro Lima.

A prova de pedestrianismo, que terá distâncias entre 3km e 5km, será realizada no entorno da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, com largada prevista para às 15h. A corrida, organizada pela Federação Pernambucana de Atletismo (FEPA), oferece três modalidades diferentes e abrange oito categorias. As vagas são limitadas a 600 inscritos que receberão um kit com camisa e número para o momento da ação.

As inscrições são realizadas online, com inscrições aqui e disponível também nos perfis do Instagram @saude_pe e @esportepe. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 3184-0339.

Os inscritos devem retirar o seu kit no dia 19 de abril - entre 09h e 16h -, nos pontos de retirada indicados pela organização.

