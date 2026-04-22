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Futebol Saúl critica demissão de Filipe Luís no Flamengo: "Em dois meses tudo se acabou" Meia classificou a decisão do clube de demitir o treinador como "estranha" para o jornal espanhol AS

A saída de Filipe Luís do comando do Flamengo repercutiu também fora do Brasil. Em entrevista ao jornal espanhol AS, o meia Saúl Ñíguez classificou como "estranha" a decisão do clube de demitir o treinador poucos meses após conquistas importantes.

Ao comentar o episódio, o jogador destacou o contraste entre o desempenho recente da equipe e a mudança no comando técnico.

"A situação do Filipe Luís foi muito estranha. Ele é um treinador que tinha acabado de conquistar tudo: a Libertadores, o Brasileirão… de uma forma excepcional. Jogamos de igual para igual com os campeões da Champions League no Mundial de Clubes (eles perderam a final para o PSG nos pênaltis). Todos viram do que éramos capazes. E em dois meses, tudo acabou."

"No fim das contas, os treinadores sempre dependem dos resultados, mas isso foi um pouco estranho, e pessoalmente, com o carinho que tenho pelo Filipe Luís, foi uma pena que ele não pudesse estar lá para nos ajudar. São meses difíceis; sei que ele está passando por um momento complicado, e isso me incomoda bastante", completou o meia.

Vale lembrar que a demissão de Filipe Luís aconteceu no início de março, logo após uma goleada sobre o Madureira que garantiu o time na final do Campeonato Carioca. Apesar do resultado expressivo, o treinador vinha sendo pressionado por resultados negativos no começo da temporada, como as derrotas nas decisões da Recopa Sul-Americana e da Supercopa Rei.

Durante a entrevista ao jornal espanhol, Saúl também falou sobre sua experiência no futebol brasileiro e destacou a adaptação ao clube rubro-negro e ao país, além do retorno recente após lesão

"As coisas estão indo muito bem para mim no Brasil. Minha família se adaptou muito bem. Felizmente, entrei para uma ótima equipe, me dou muito bem com eles todos os dias, me adaptei muito bem e acho que eles causaram uma ótima impressão. Outro dia voltei depois de quatro meses e meus companheiros de equipe ficaram muito felizes em me ver de volta, principalmente porque dei uma assistência. E isso é o que me deixa mais feliz também, foi realmente especial", destacou.

O meio-campista chegou ao Flamengo como um dos principais reforços para a segunda metade da última temporada e, após período afastado por lesão, voltou aos gramados no último domingo, 19, na vitória por 2 a 0 contra o Bahia no Maracanã, pelo Brasileirão.

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