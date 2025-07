Saúl Ñiguez exalta Flamengo e destaca trabalho de Filipe Luís: 'Já era treinador quando jogava'

A- A+

A camisa 8 do Flamengo, que até recentemente era usada pelo volante Gerson, já tem um novo dono. Nesta sexta-feira, o meio-campista Saúl Ñiguez foi apresentado na equipe carioca e falou do desafio de trocar a Europa pelo futebol brasileiro. Além disso, ele também festejou o fato de voltar a trabalhar com Filipe Luís, já que os dois foram companheiros no Atlético de Madrid.

Leia também • Yuri Alberto está de volta ao Corinthians. O atacante foi relacionado por Dorival Júnior • Danilo mostra ambição em apresentação no Botafogo e se define um 'curinga' no meio-campo • Luiz Gustavo faz primeiro treino técnico com o grupo do São Paulo após o tromboembolismo

O jogador espanhol assinou vínculo de três anos e meio e disse que descartou propostas de clubes do exterior pelo desafio de trabalhar no Rio. "Vi a força do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. É uma grande equipe e me sinto identificado", afirmou o jogador.



Além da mudança de ares e do novo clube, o reforço também comentou o fato de voltar a ser parceiro de Filipe Luis. Os dois atuaram juntos sob o comando do argentino Diego Simeone e conquistaram quatro troféus pelo Atlético.



"Quando estava no Atlético de Madrid, ele (Filipe Luís) estava sentado sempre ao meu lado. Sempre tivemos uma relação muito boa, que extrapolava treino e jogo. Sempre foi um jogador de ideias muito claras e sabia o que queria. Ter uma pessoa como ele vai me ajudar a ter o melhor rendimento", comentou o meio-campista. O jogador espanhol assinou vínculo de três anos e meio e disse que descartou propostas de clubes do exterior pelo desafio de trabalhar no Rio. "Vi a força do Flamengo na disputa do Mundial de Clubes. É uma grande equipe e me sinto identificado", afirmou o jogador.Além da mudança de ares e do novo clube, o reforço também comentou o fato de voltar a ser parceiro de Filipe Luis. Os dois atuaram juntos sob o comando do argentino Diego Simeone e conquistaram quatro troféus pelo Atlético."Quando estava no Atlético de Madrid, ele (Filipe Luís) estava sentado sempre ao meu lado. Sempre tivemos uma relação muito boa, que extrapolava treino e jogo. Sempre foi um jogador de ideias muito claras e sabia o que queria. Ter uma pessoa como ele vai me ajudar a ter o melhor rendimento", comentou o meio-campista.



Conhecido pela sua versatilidade, Saúl chega para tentar ocupar uma lacuna deixado por Gerson no setor. O atleta disse onde se sente mais confortável para atuar, mas se colocou à disposição do treinador quanto à escalação.



"Sou um meio-campo ofensivo, mas posso ajudar onde o Filipe quiser. Sempre priorizo o time antes do lado individual", afirmou. Saúl treinou na quinta e na sexta-feira e teve o seu primeiro contato com o grupo. Ele agora aguarda a sua situação ser regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF para saber quando vai poder estrear.



O atleta vem fazendo uma espécie de pré-temporada para acelerar o condicionamento físico a fim de ficar à disposição. "Estou vindo de férias e esse trabalho vai ajudar a estar apto para entrar em campo o mais rápido possível", comentou o jogador.



Em meio à apresentação de Ñiguez, o Flamengo finaliza a sua preparação para o jogo de domingo, diante do Atlético-MG, no Maracanã. Embalado pelos triunfos sobre o Fluminense e o Red Bull Bragantino, a equipe carioca soma 33 pontos, aparece na segunda colocação, e vem na cola do líder Cruzeiro (34).

Veja também