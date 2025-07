A- A+

Futebol Meia espanhol Saúl Ñíguez é novo reforço do Flamengo Atleta vem do Atlético de Madrid e é um velho conhecido do técnico Filipe Luís

O meio-campista espanhol Saúl Ñíguez vai jogar no Flamengo de Filipe Luís, com quem jogou anteriormente no Atlético de Madrid quando o atual técnico rubro-negro era lateral-esquerdo, confirmou o clube carioca nesta terça-feira (22).

Revelado nas categorias de base do ‘Atleti’, Saúl conquistou a Liga Europa nas temporadas 2011-2012 e 2017-2018, além da Supercopa da Europa em 2018, jogando ao lado de Filipe Luís. O clube também conquistou a Copa do Rei em 2012-2013.

“O jogador espanhol realizou exames médicos na manhã de quarta-feira e, em seguida, se reuniu com o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto”, anunciou o clube carioca.

O volante de 30 anos jogou por Atlético, Rayo Vallecano e Sevilla, na Espanha, e Chelsea, na Inglaterra.

Pela seleção espanhola, Saúl disputou 19 partidas e marcou três gols. Ele fez parte do elenco foi para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, embora não tenha jogado.

Filipe Luís não é o único velho conhecido do meio-campista. Ele também jogou com o meia ítalo-brasileiro Jorginho, uma das novas contratações do rubro-negro, durante sua passagem pelo Chelsea.

A chegada de Saúl coincide com a saída de Gerson, que foi contratado no início deste mês pelo Zenit de São Petersburgo, da Rússia.

O Flamengo disputa a liderança do Brasileirão com o Cruzeiro e vai enfrentar o Internacional de Porto Alegre nas oitavas de final da Copa Libertadores em agosto.

