Savarino não consegue deixar a Venezuela e vai se atrasar na representação ao Botafogo
Ataques estadunidenses à Venezuela que aconteceram neste sábado (3) acabaram afetando o futebol brasileiro
Os ataques dos EUA à Venezuela na manhã deste sábado (3), com bombardeios em Caracas e a prisão de Nicolás Maduro, respingaram no futebol brasileiro.
O meia venezuelano Jefferson Savarino vai se atrasar na reapresentação do Botafogo, que está marcada para este domingo (4). Ele não conseguiu deixar seu país natal, onde passa férias.
Leia também
• Corinthians sofre, mas vence Trindade-GO com gol do atacante Favela na estreia da Copinha
• Abel Ferreira repete 2025 e vai se reapresentar no Palmeiras depois do elenco
• Fabinho Soldado assume como executivo de futebol do Internacional após saída do Corinthians
O camisa 10 do Botafogo está na capital venezuelana Caracas com a família, e todos estão em segurança. Os planos eram voltar ao Brasil neste sábado e no dia seguinte se reapresentar ao Botafogo, mas os ataques dos EUA fecharam os aeroportos da Venezuela.
Após a reapresentação, que contará com a presença do novo técnico, o argentino Martín Anselmi, o Botafogo estreia na temporada na quinta-feira (8), quando enfrenta a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca.
Jefferson Savarino foi alvo de interesse por parte do Corinthians, que ofereceu uma troca com a equipe carioca, mas não houve consenso. Os paulistas ofereceram Félix Torres, mas o clube do Rio pediu Gustavo Henrique ou Raniele, ambos titulares, o que brecou um acerto.
Com 29 anos, o meia nascido em Maracaibo está no Botafogo desde 2024 e já defendeu o clube em 103 jogos, com 20 gols e 20 assistências.
Ele participou das campanhas dos títulos do Brasileiro e da Libertadores, em 2024. Antes, defendeu no Brasil, o Atlético-MG.