Savinho, Pablo Maia, Rafael, Beraldo ... confira novidades na convocação da Seleção

A primeira convocação do técnico Dorival Júnior, da Seleção Brasileira, para os amistosos deste mês contra Inglaterra e Espanha, apresentou algumas novidades. Dos 26 convocados, cinco estrearão com a camisa amarelinha, além de outros que voltam a figurar na lista.





As caras novas começam no gol. Rafael, de 34 anos, goleiro do São Paulo, fechou o trio dos convocados para a meta. Os demais foram Bento (Athletico) e Ederson (Manchester City). O jogador trabalhou com Dorival Júnior no São Paulo, sendo campeão da Copa do Brasil em 2023.



Outros dois jogadores que trabalham com Dorival no clube paulista foram chamados. Na zaga, Beraldo, hoje no Paris Saint-Germain, também terá a primeira oportunidade na Seleção. Assim como o meia Pablo Maia, que continua no São Paulo. Savinho, atacante do Girona, e o zagueiro Murilo, do Palmeiras, também terão a chance de debutar pelo Brasil.

Por falar em Savinho, de acordo com levantamento da plataforma SofaScore, o jogador de 19 anos, formado na base do Atlético-MG, é o brasileiro com mais dribles certos nas cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França). Em fevereiro, o atacante foi comprado pelo Manchester City, reforçando a equipe na próxima temporada.



Além do quinteto, outras presenças que chamam atenção são a dos meias João Gomes (Wolverhampton) e Andreas Pereira (Fulham), além do lateral-esquerdo Wendell (Porto). Após um período fora da lista de convocações devido uma investigação da FA (Associação de Futebol da Inglaterra) por suposto envolvimento ilegal com apostas esportivas, Lucas Paquetá está de volta à Seleção.



O jogo diante da Inglaterra, no dia 23 de março, no estádio Wembley, em Londres, será o primeiro de Dorival à frente da Seleção, desde que o comandante chegou para substituir Fernando Diniz. Em seguida, o confronto será no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madrid, contra os espanhois. Recuperando-se de lesão, Neymar, do Al-Hilal, não está na lista.

O Brasil ainda deve fazer mais dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes da estreia da Copa América, dia 24 de junho. A equipe está no Grupo D, ao lado de Paraguai, Colômbia e Costa Rica ou Honduras (ainda a ser definido).

Confira a lista de convocados

Goleiros: Ederson (Manchester City/ING), Bento (Athletico) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Yan Couto (Girona/ESP), Danilo (Juventus/ITA), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendel (Porto)



Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA), Beraldo (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING) e Murilo (Palmeiras)



Meias: Casemiro (Manchester United/ING), André (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa/ING), João Gomes (Wolverhampton/ING), Pablo Maia (São Paulo), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham/ING), Andreas Pereira (Fulham/ING)



Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Raphinha (Barcelona/ESP), Richarlison (Tottenham/ING), Savinho (Girona), Vinicius Júnior (Real Madrid/ESP) e Rodrygo (Real Madrid/ESP)

Confira outros trechos da coletiva



Lesão no joelho de Richarlison



O doutor Rodrigo Lasmar teve contato hoje pela manhã assim que a notícia pipocou nos sites. Estão otimistas. Provavelmente fique fora da partida seguinte da sua equipe, mas possivelmente terá condições logo à frente. Pelo que foi passado, não veem uma situação que seja um problema, até porque acreditam em solução rápida, como o Marquinhos, zagueiro do PSG, na mesma condição.

Cobrança por resultados



Vivemos a nossa vida em busca desses resultados. Não tem como fugir dessa condição. No cargo que estou, é natural que todos tenham a expectativa de uma estreia em que voltemos a jogar dentro daquilo que estamos acostumados a ver na Seleção. Isto já vinha sendo mostrado nos últimos jogos, independente dos resultados. Não vai ser diferente (agora). Teremos um tempo mínimo, sabemos e não podemos usar isso como uma bengala para que de repente nos peguemos nesses fatos e não tenhamos uma equipe competitiva. Temos de fazer o melhor sempre. Vamos colocar uma equipe para brigar com qualquer seleção do mundo em igualdade. É natural que demande tempo, mas tempo é o que não temos. Precisamos acelerar este processo e é o que estamos acostumados a fazer em todos os clubes, em que precisamos de resultado para ontem e não para amanhã. É um costume já enraizado em todos nós.



Elaboração da lista



Temos de ter cuidados sempre, mexemos com profissionais de excelente nível, cada um deles buscando um espaço e é natural que dos muitos nomes levantados só podemos contar com 26 num primeiro momento. É uma relação inicial, espero que todos entendam que o trabalho continua. Hoje mesmo vamos observar jogos de competições e os nomes podem alterar com o tempo. Temos uma pré-lista que pode aumentar ao mesmo tempo que alguns nomes saírem, mas todos serão monitorados, e é uma obrigação de todos nós. Não fugiremos dessa responsabilidade. Não foi fácil elaborar a lista, temos de pensar em muitos detalhes além do principal, que é o encaixe tático que buscaremos neste curto espaço de tempo.



Ideias táticas

Baseamos a convocação em cima de aspectos táticos e a partir de hoje começamos a desenhar de maneira mais direta. Até então, a preocupação foi tentar alinhar o máximo possível os nomes em uma configuração inicial. Agora vamos detalhar mais, procurando um encaixe momentâneo de peças, até termos todos em condições, no campo, observando diretamente. Vai ser agora nosso grande desafio. Até então pensamos muito no momento de cada um e as qualidades que apresentavam, buscando um encaixe teórico. Agora é colocar em um sistema que os deixem confortáveis. Vai ser o grande desafio a partir de agora.



“Estaremos em uma final de Copa”

Eu acredito em uma reformulação como vem sendo desenvolvida. Quando falo em recuperação pelos últimos resultados e aqui não temos de culpar nada e ninguém. Virou alerta, não é mudança brusca, é voltar à normalidade, ao respeito que o Brasil teve fora. O futebol brasileiro precisa disso e temos de encarar este fato e o momento. Não podemos deixar que estes resultados perdurem. Penso na Copa do Mundo em dois anos e meio. Podem ter certeza que teremos resultados que de repente possam surpreender. Acreditem, confiem no trabalho, porque nos preparamos muito para que um dia isso aconteça. Não tenho dúvidas que estaremos presentes novamente em uma decisão de Copa. Eu me programei para este momento e podem ter certeza que vamos alcançar com entrega, trabalho e mudança de comportamento de todos nós. Podem ter certeza que não faltará trabalho para reencontrar nosso caminho e o respeito por esta camisa, que não pode faltar nunca.

