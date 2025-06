A- A+

Futebol Scaloni anuncia estreia de Messi como titular no ano, mas vê Argentina sem dependência do astro Treinador exaltou ter encontrado escolhas que supriram a ausência do camisa 10 nas últimas partidas

Lionel Messi será a grande atração da Argentina diante da Colômbia, nesta terça-feira, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O técnico Lionel Scaloni confirmou a presença do astro desde o início pela primeira vez no ano, quer "curtir" o jogador, mas garante que a seleção não é mais dependente do seu camisa 10.



"Leo começa desde o início e esperamos desfrutar dele e da equipe", afirmou Scaloni, ao ser questionado sobre a presença de Messi, que não iniciava uma partida pela seleção campeão do mundo desde novembro de 2024 - entrou na etapa final diante do Chile, na quinta-feira aos se recuperar de lesão.



A volta é sem pressão, com a seleção já garantida na Copa do Mundo de 2026 que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. E com o comandante feliz por ter encontrado escolhas que supriram a ausência de Messi à altura.





"A equipe hoje está em um momento que pode jogar da mesma maneira estando com Leo ou não. Antes era um pouco mais complexo, tínhamos de mudar muitos jogadores e hoje a equipe funciona igual e isso é bom", garantiu o treinador.



Questionado sobre uma possível aposentadoria de Messi e também de Cristiano Ronaldo, Scaloni elogiou os dois gigantes. "Só vão deixar de ser bons quando se aposentarem. Apesar da idade, eles significam muito não só por jogar, mas pelo que são", disse, garantindo que a Argentina tem condições de encarar os europeus por igual. "Estamos à altura para enfrentá-los."



Após a partida com a Colômbia, Messi retorna para os Estados unidos para defender o Inter Miami no Mundial de Clubes. A estreia será no sábado, na abertura da competição, diante do Al Ahly. Depois, enfrenta o Porto, no dia 19, e encerra a participação na fase de grupos diante do Palmeiras, no dia 23 de junho.

