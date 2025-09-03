Scaloni chora e prevê muita emoção em 'despedida' de Messi na Argentina

A- A+

Lionel Messi já anunciou adeus da seleção e voltou atrás, disse que poderia não disputar nova Copa do Mundo em 2026 e agora crava seu último jogo com a camisa da Argentina em solo nacional nesta quinta-feira (4), diante da Venezuela, pelas Eliminatórias.

Sem segurar o choro, o técnico Lionel Scaloni admitiu que será uma partida "especial e emotiva" e admitiu uma tentativa em mudar o astro de ideia.

Em uma coletiva que levou repórteres às lágrimas e com Scaloni com voz embargada e sem conter o choro, o treinador revelou que é "um prazer" dirigir Messi e prometeu a seus compatriotas que fará de tudo para que o jogo no Monumental de Nunez não seja o adeus local do camisa 10.

"Amanhã (quinta-feira) será uma partida emotiva e espero que a torcida a desfrute. Se é verdade que será o último jogo dele aqui, então vai ser especial. Mas vamos tentar garantir que amanhã não seja seu último jogo aqui. Seguramente, não será", afirmou Scaloni.

"É um prazer (trabalhar com ele) por tudo o que Messi gera quando se junta a nós, como atleta e pessoa. Algo que não sei se veremos mais e para entender, precisa estar aqui. Hoje ele está e temos de desfrutar", disse o técnico, em momento que o choro dominou a sala de entrevistas.

Depois de algumas caretas e de enxugar o olho, o técnico prosseguiu.

"Se ele decidir que é o último (jogo), buscaremos arrumar outra pessoa para substituí-lo (na função de astro da Argentina). Ele encontrará tempo (para descansar), porque merece. É um prazer, só isso."

Apesar do clima festivo por Messi, Scaloni pregou enorme respeito ao adversário.

"O rival de amanhã é muito difícil, está perto de poder se classificar à Copa do Mundo e isso para eles seria histórico", advertiu, admitindo que jovens como Mastantuono podem ganhar chance. "Estamos em condições de poder dar rodagem a alguns meninos novos."

