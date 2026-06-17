Scaloni enaltece Messi após noite de recordes: "Simplesmente incrível"

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O técnico Lionel Scaloni rasgou elogios a Messi após o craque ter uma exibição de gala e marcar os três gols da vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0 na estreia da Copa do Mundo 2026, nesta terça-feira. Com o hat-trick, o jogador igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro na história da competição, com 16 gols.





"Sem palavras, vou falar o quê? Qualquer coisa que eu falar... Ele é demais. Ele vem fazendo isso há 20 anos, acho que as pessoas sempre querem ver. Temos que desfrutar o que ele está fazendo. É simplesmente incrível", disse o treinador sobre Messi, que também se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em seis Mundiais.



Ao enaltecer a importância do craque para a Argentina e para o futebol, Scaloni também lembrou de Neymar. "Quando você tem esse tipo de jogador, sabe que tem uma carta na manga. Acho que ele é o melhor jogador que eu vi. Temos que aproveitar até que ele diga que não vai jogar mais. Temos que desfrutar dele e de Neymar."

Lionel Messi e Neymar Jr. Foto: Lucas Figueiredo/CBF





O treinador argentino, que levou o país ao título em 2022, no Catar, ainda avaliou o desempenho de sua equipe na estreia do Mundial deste ano. Para ele, o resultado não condiz com o que foi visto em campo.



"A partida estava muito difícil. É um 3 a 0 mentiroso (risos). Tanto Lautaro quanto Almada fizeram um trabalho muito forte e se cansaram. O jogo foi muito difícil."



Sobre o espírito da Argentina em campo, Scaloni disse que a raça e a disposição em cada lance faz parte da maneira como o time encara todos os jogos, inclusive os que não apresenta seu melhor futebol.



"O estilo nos emociona e é emocionante quando se luta assim, sem dar bola por perdida. Esse é o nosso estilo também quando não se pode jogar bem e é isso que acaba encantando as pessoas."

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