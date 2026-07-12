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Copa do Mundo 2026 Scaloni exalta superação da Argentina e projeta duelo com Inglaterra: "Foi histórico" A seleção comandada por Scaloni precisou da prorrogação para avançar às semifinais

A Argentina precisou novamente sofrer para seguir viva na Copa do Mundo. Depois de vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, neste sábado (11), e garantir vaga nas semifinais, o técnico Lionel Scaloni valorizou a entrega da equipe e classificou a campanha como histórica.

Para o treinador, a classificação teve um peso ainda maior pelas dificuldades enfrentadas ao longo da partida, especialmente antes da expulsão de Embolo, que deixou os suíços com um jogador a menos no segundo tempo.

"Sofremos. Sabíamos que seria uma equipe muito física. Passamos por muitas dificuldades, mas já fomos capazes de sair de algumas situações complicadas. É verdade que hoje tivemos um pouco de sorte porque eles tiveram um jogador expulso. Mesmo assim, a equipe atacou. Precisamos melhorar, mas vencer é sempre melhor", afirmou.

Apesar de reconhecer que a atuação esteve longe do ideal, Scaloni destacou que o mais importante foi recolocar a Argentina entre as quatro melhores seleções do torneio.

"Dito isso, o que esta equipe fez hoje foi histórico. Mais do que pensar que podemos jogar melhor, o importante é reconhecer que voltar a uma semifinal é algo histórico."

Agora, a seleção argentina terá pela frente a Inglaterra, em um confronto que reedita uma das maiores rivalidades da história das Copas do Mundo.

Scaloni elogiou o adversário, mas deixou claro que, antes de pensar na semifinal, a prioridade será recuperar o elenco.

"É uma equipe que joga muito bem, tem um grande treinador, mas precisamos nos recuperar, que é o mais importante."

Autor de um dos gols da vitória, Julián Álvarez também ressaltou a força mental da equipe para buscar a classificação após mais uma partida desgastante.

"Muito feliz. Sobretudo porque tentamos até o final. As coisas ficaram complicadas, mas sabíamos que ainda tínhamos um pouco mais para entregar na prorrogação. Se fizéssemos um gol, poderíamos voltar para o jogo. Estou muito feliz."

O atacante afirmou que o grupo procura manter o foco no trabalho interno e evitar a influência das críticas externas durante a competição.

"A gente fala muito sobre isso. Temos que colocar energia nas nossas forças, no nosso trabalho e no que fazemos no dia a dia. O grupo está unido e muito forte. Não podemos ficar presos no que é falado nas redes sociais. Agora é descansar e pensar no próximo jogo."

Por fim, Julián reconheceu que a Argentina gostaria de ter resolvido a classificação no tempo regulamentar, mas lembrou que o equilíbrio tem sido a marca desta Copa do Mundo.

"Claro que preferíamos ter vencido antes, mas sabemos que não é fácil. Todas as partidas da Copa do Mundo têm sido assim. Faltam duas, e vamos com tudo."

Na próxima quarta-feira (15), a Argentina enfrenta a Inglaterra por uma vaga na decisão da Copa do Mundo de 2026. A outra semifinal será disputada entre Espanha e França.

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