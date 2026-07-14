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COPA DO MUNDO

Scaloni faz testes e prepara mudanças na Argentina para encarar a Inglaterra na semi da Copa

Confronto acontecerá na quarta-feira (15), às 16h

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Lionel Scaloni, técnico da ArgentinaLionel Scaloni, técnico da Argentina - Foto: Juan Mabromata / AFP

O técnico Lionel Scaloni vem utilizando seu tempo de trabalho para tornar a Argentina mais forte e competitiva de olho no jogo das semifinais da Copa do Mundo, diante da Inglaterra, nesta quarta-feira. O último treino, realizado em Kansas City, já deu mostras de que o time titular deverá ter mudanças.

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Entre as alterações testadas, as novidades aparecem no setor de meio-campo e no ataque. Exequiel Palacios foi utilizado na equipe para melhorar a posse de bola e ajudar na combatividade. O jogador do Bayer Leverkusen esteve em campo na vitória sobre a Jordânia e pode ganhar mais uma chance.

Ponta versátil e de muito vigor físico, Giuliano Simeone também teve minutos em campo e foi observado por Scaloni. Jogador de fôlego, ele pode oferecer uma ajuda significativa na cobertura defensiva já que o elenco vem dando sinais de desgaste na Copa do Mundo.

Elenco argentino após a vitória sobre a Suíça nas quartas de finalElenco argentino após a vitória sobre a Suíça nas quartas de final. Foto: Charly Triballeau / AFP


Segundo o jornal argentino Olé, a parte tática também ganhou ênfase no trabalho do treinador argentino. Ele fez ajustes na equipe utilizando o 4-3-3, mas também aproveitou a movimentação para apostar no esquema 4-4-2 a fim de deixar o conjunto titular mais forte defensivamente.

CAMPANHA DE SUPERAÇÃO
Após uma sequência segura na fase de grupos, quando terminou a etapa classificatória na liderança do Grupo J (venceu os três compromissos), o time sul-americano sofreu nos jogos eliminatórios para seguir na competição.

Diante de Cabo Verde, o triunfo veio após uma dramática prorrogação com vitória de 3 a 2 Contra o Egito, nas oitavas, os argentinos tiraram uma desvantagem de 2 a 0 e se classificaram com um novo 3 a 2 após gol decisivo no fim da partida.

Messi pede ajustes na Argentina após angústia contra Cabo Verde: Lionel Messi, camisa 10 da Argentina. Foto: Roberto Schmidt / AFP


Já pelas quartas, contra a Suíça, um novo drama se desenhou com empate de 1 a 1 e a necessidade de disputar o tempo extra. Mesmo com um homem a mais após a expulsão de Embolo, a Argentina sofreu e só definiu a vaga para a semi com dois gols no final.

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