Scaloni não garante Messi na Copa do Mundo de 2026: "A decisão é dele"

Às vésperas de mais uma Data Fifa, o técnico Lionel Scaloni falou sobre a situação de Lionel Messi na seleção argentina e evitou garantir a participação do craque na Copa do Mundo de 2026. O tema ganhou força após especulações recentes sobre uma possível ausência do camisa 10 no próximo Mundial.

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Durante entrevista coletiva antes do amistoso contra a Mauritânia, o treinador foi direto ao abordar o assunto. "Ele vai jogar os dois amistosos, mas ainda não sabemos por quanto tempo nem se começará entre os titulares. É uma chance de vê-lo em ação e aproveitar sua presença. Sobre a Copa do Mundo, claro que eu gostaria muito que ele estivesse, mas essa decisão cabe a ele. Espero que sim", disse.Scaloni também comentou sobre a organização da seleção neste período de amistosos. Segundo o treinador, a Argentina enfrentou dificuldades para estruturar a agenda de jogos e a logística da equipe."Precisamos correr atrás de adversários porque não havia nada definido, o que mostra que não houve planejamento. O centro de treinamento nem estava pronto quando chegamos. Mesmo assim, é positivo estarmos aqui. Temos dois amistosos importantes, precisamos respeitar quem está do outro lado e, ao mesmo tempo, dar espaço aos jovens, que buscam uma vaga na Copa", explicou.A Argentina entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar a Mauritânia, na La Bombonera, às 20h15 (de Brasília). Na sequência, a equipe encara a Zâmbia, também às 20h15, na terça-feira, dia 31.Os dois compromissos fazem parte da preparação para o Mundial de 2026 e devem servir como oportunidade para testar novos nomes, além de observar o desempenho de jogadores já consolidados no grupo.