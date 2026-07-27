Scaloni perde desculpas por vice na Copa e dispara contra críticos: "Gente que não nos conhece"

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Uma semana depois da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Scaloni voltou a falar publicamente sobre o resultado que impediu a Argentina de conquistar o bicampeonato consecutivo.



Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o treinador lamentou não ter conseguido entregar uma nova taça aos torcedores e fez uma defesa enfática do trabalho realizado pela equipe durante o Mundial.



"Só consigo dizer que sinto muito por não ter conseguido trazer outra taça e proporcionar uma nova alegria que, mesmo que fosse por alguns dias, talvez os fizesse esquecer tudo de ruim da vida", escreveu o técnico.









Scaloni admitiu que os dias seguintes à decisão foram marcados por sentimentos distintos. A frustração pela derrota dividiu espaço com a satisfação pelo caminho percorrido pela seleção, em uma semana que, segundo o treinador, foi de emoções contrastantes.



O técnico aproveitou a mensagem para valorizar a postura dos jogadores e chamou o elenco de "meus guerreiros". Para Scaloni, a campanha deixou como principal legado a capacidade de resistir diante das dificuldades e seguir competindo mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis.

Elenco argentino após a classificação para a final do Mundial. Foto: Aric Becker/AFP



Foi justamente ao falar sobre esse aspecto que o treinador direcionou uma resposta aos críticos da seleção. Sem citar nomes, ele questionou aqueles que fizeram avaliações negativas sobre o grupo sem conhecer, segundo ele, a realidade vivida internamente pela equipe.



"O esforço, a vontade, o querer, o ‘eu posso’, não baixar os braços, mesmo quando tudo fica difícil, dar tudo, mesmo quando não há mais nada, e aguentar baldes de água fria de gente que não nos conhece. Continuar de pé quando as pernas já não obedecem ao cérebro. Esse é o verdadeiro troféu", afirmou.



A publicação também teve espaço para agradecimentos. Scaloni reconheceu o trabalho dos jogadores, da comissão técnica e dos funcionários da Associação do Futebol Argentino (AFA), além de destacar o apoio recebido dos torcedores durante e depois da competição.

Messi chora com o vice da Copa do Mundo. Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP



A Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha na decisão disputada em 19 de julho, em Nova Jersey. A equipe comandada por Scaloni buscava o segundo título mundial consecutivo, depois da conquista no Catar, em 2022.



O futuro do treinador à frente da seleção, porém, permanece indefinido. O vínculo de Scaloni com a AFA termina em dezembro, e o técnico já havia deixado dúvidas sobre sua continuidade após a derrota na final. A entidade argentina pretende negociar a renovação do contrato até 2030.

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