Scaloni responde Ancelotti sobre intensidade da Argentina e rebate: 'Cedo para analisar a Copa'

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Lionel Scaloni tomou como elogio o que Carlo Ancelotti falou sobre a intensidade da seleção argentina. O técnico da seleção brasileira disse que a Argentina "não tem intensidade" e que isso definirá a Copa do Mundo. Já o treinador argentino argumentou que a fala deve ter ficado confusa porque o italiano misturou diferentes idiomas e que é cedo para avaliar o Mundial.



"Ele disse de um jeito bom. Estão pensando que ele disse algo ruim. Ele disse algo bom sobre nós. Ele estava falando italiano, espanhol e português. Eu entendi que ele estava nos elogiando", falou Scaloni.



"Temos de entender o que queremos dizer quando falamos em intensidade. Se você não tem posse, tem de não sofrer danos. Nem todos os times têm oportunidades de um contra um. O jogo é forte no meio de campo. Creio que é onde os jogos têm sido decididos", opinou.



Em seguida, ele rebateu a ideia de que a Copa do Mundo já tenha um "diagnóstico", como apontou Ancelotti. "Acho que ainda é muito cedo para analisar o caminho que a Copa terá, mas acredito que os grandes times estarão lá", falou.



Antes de o Brasil enfrentar o Haiti, Ancelotti havia comentado sobre a Argentina: "Vejo muitos azarões jogando bom futebol e com intensidade. Acho que essa Copa será definida por isso. Por exemplo, a Argentina não joga assim. Eles administram o jogo bem, mas há times que se impõem desde o início, brigando por todas as bolas, defendendo agressivamente e jogando com ótima intensidade".





A análise de Scaloni é de que o time melhorou em relação à equipe campeã no Catar. "Depois do Catar, tivemos ótimos jogos. Mantivemos o elenco, adicionamos Thiago (Almada), que não era protagonista antes. Isso nos dá mais chances no um contra um. No banco, temos jogadores que podem mudar o jogo, como Júlian Alvarez, Nico González, Nico Paz. Passaram-se três anos e meio desde a Copa do Catar, mas eles (os que ficaram) nos mostraram que sempre quiseram evoluir. Eles ainda têm um alto nível de intensidade", avaliou.



Enzo Fernández, que tinha 21 anos na Copa de 2022, elogiou a maturidade, sua e dos companheiros, neste Mundial, corroborando o que pensa Scaloni. "No momento (2022), eu não tinha noção de onde eu estava. Foi difícil começar com uma derrota no Catar, mas o resto da Copa foi incrível. Hoje, começar com uma vitória é muito favorável, ajuda com a confiança", opinou.



A Argentina joga pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília), contra a Áustria, no AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos. Uma vitória garante a classificação à segunda fase. A liderança pode vir já antes do terceiro jogo, a depender do duelo entre Argélia e Jordânia, que ocorre mais tarde.

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