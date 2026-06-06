A- A+

Futebol Scaloni revela reação de Messi à convocação para Copa: 'Esperou a lista como qualquer jogador' Treinador argentino afirmou ainda que a atitude do camisa 10 trouxe tranquilidade durante o processo de definição da lista

Buenos Aires, 06 (AE) - A presença de Lionel Messi na Copa do Mundo de 2026 parecia certa para torcedores e imprensa, mas o próprio camisa 10 da Argentina preferiu esperar a divulgação oficial da lista de convocados. A revelação foi feita pelo técnico Lionel Scaloni, nesta sexta-feira (5), durante entrevista coletiva.

Segundo o treinador, Messi adotou a mesma postura de qualquer outro atleta do grupo, sem pedir confirmação antecipada sobre a convocação para o Mundial.

"Enviei uma mensagem para ele, e me disse que esperaria a lista para saber se estava convocado. Então respondi: ‘Bom, você está convocado’", contou Scaloni, em tom descontraído. "Muita gente esperava algum anúncio, mas ele fez como qualquer jogador: esperou a convocação do treinador", completou.

O treinador argentino afirmou ainda que a atitude do camisa 10 trouxe tranquilidade durante o processo de definição da lista. Nas últimas semanas, Messi evitou confirmar publicamente a participação no torneio e repetia que a decisão dependeria da comissão técnica.

Aos 38 anos, Messi disputará a sexta Copa do Mundo da carreira, marca que iguala o recorde de participações em Mundiais. O argentino estará ao lado de Cristiano Ronaldo, por Portugal, e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa entre os atletas com mais edições disputadas.

O atacante ainda se recupera de uma fadiga muscular sofrida em sua última partida pelo Inter Miami, na MLS, e segue sem treinar normalmente com o elenco argentino. Apesar das limitações, Messi já participa de atividades em campo, e Scaloni não descartou a possibilidade de utilizar o jogador por alguns minutos nos amistosos preparatórios.

Na entrevista, Scaloni também explicou por que optou por não avisar previamente os jogadores que ficaram fora da convocação. Segundo ele, a decisão foi tomada pelo impacto emocional do momento. "São muitos garotos que nos deram muito. Não havia nada que pudéssemos dizer que tornasse isso mais fácil. Achamos melhor que soubessem quando a lista fosse divulgada", afirmou o treinador.

A Argentina encara Honduras neste sábado e fecha a preparação diante da Islândia, na terça-feira, antes da estreia no Grupo J da Copa do Mundo, contra a Argélia, marcada para o dia 16.

Veja também