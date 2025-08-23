A- A+

Racismo Schroder diz que não se sente reconhecido como Nowitzki na Alemanha: "Tenho a pele escura" Armador afirma que nunca terá o mesmo carinho dado ao ídolo alemão por causa do racismo

Dennis Schroder, armador do Sacramento Kings e da seleção alemã de basquete, afirmou que não se sente reconhecido em seu país da mesma forma que o ídolo Dirk Nowitzki. Em entrevista à revista alemã Stern, o jogador de 30 anos disse acreditar que a cor de sua pele influencia na diferença de tratamento.

“Quando eu tinha 14 anos, em 2008, sentei em frente à televisão para assistir Dirk Nowitzki carregar a bandeira nos Jogos Olímpicos de Pequim. Na época, pensei: ‘Que legal, não há honra maior’. É uma grande honra, mas para mim nunca será o mesmo que foi para Dirk. Nunca receberei o mesmo carinho neste país porque tenho a pele escura”, afirmou.

Schroder será o capitão da Alemanha na Eurobasket, principal torneio europeu de seleções, que começa na quarta-feira. Ao lado de jogadores como Franz Wagner, dos Pistons, e Daniel Theis, ele acredita que a equipe pode repetir o sucesso do Mundial de 2023, quando conquistou o título inédito. “Vamos ganhar o título. Se eu não estivesse convencido disso, não jogaria o torneio e preferiria passar meu tempo em Braunschweig”, disse.

Ídolo máximo do basquete alemão, Dirk Nowitzki conduziu a seleção a conquistas históricas e marcou época na NBA em 21 temporadas pelo Dallas Mavericks, incluindo o título de 2011. Schroder, por sua vez, já soma um Mundial e uma medalha de bronze na Eurobasket, mas ainda busca o mesmo reconhecimento de seu antecessor.

Veja também