A- A+

Futebol Schulle analisa relação entre torcida e clube e ressalta importância de decidir jogos em casa Quarto colocado do Pernambucano, com 16 pontos, Santa terá a vantagem de jogar a primeira partida das quartas de final no Arruda

Na pior das hipóteses, o Santa Cruz terminará na quarta posição na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Posição que já credencia o clube a jogar em casa na partida única das quartas de final. Uma vantagem comemorada pelo técnico Itamar Schulle. Após a goleada por 5x1 diante do Afogados, no Arruda, o treinador analisou a relação entre torcida e clube.





Antes, é preciso ressaltar o comportamento dos tricolores no confronto. No intervalo, com o resultado parcial de 1x1, parte da torcida vaiou os jogadores. Principalmente o zagueiro Paulo César e o goleiro William. No segundo tempo, com a reação e a goleada, as críticas se transformaram em aplausos.



“Aqueles que vaiam sabem que o atleta pode dar mais. Mas eles estão somente esperando a gente acertar para aplaudir. Isso é um processo natural do torcedor, que é apaixonado. Falamos para não se deixar levar pelas vaias, perdendo a concentração, o foco do que tínhamos trabalhado”, iniciou.



“Temos de estar felizes porque o torcedor do Santa é algo que comove, mexe com o interior da gente. É apaixonado. Por isso, nós fazemos o trabalho com amor. Cada dia é uma oportunidade de vestir a camisa do clube e representar essa torcida apaixonada. A gente conta com nosso torcedor nas decisões que teremos pela frente. Eles nos ajudam muito”, completou.



Schulle também ressaltou como o Santa Cruz procurou se recuperar na temporada após sofrer duas derrotas nos clássicos contra Sport e Náutico. “Somos pessoas públicas. O atleta é conhecido, minha ‘careca’ é conhecida. Temos uma responsabilidade grande com a camisa que vestimos. Em qualquer profissão, passamos por momentos de adversidades. Vínhamos de dois clássicos, com duas derrotas. O que fazer? Falei com o grupo que tínhamos de passar pelas adversidades juntos. E como fazer isso? Animados. Se a gente viesse trabalhar aqui com incertezas, desanimados, não íamos dar a volta por cima. Não podíamos perder a confiança. Demos motivação, falando que o trabalho faria evoluir e voltar a ter momentos importantes. Assim como agora, no momento bom, precisamos aumentar o nível do sarrafo, mantendo a humildade. Se não continuarmos dessa forma, nós vamos estacionar em uma zona de conforto. Aqui jamais terá isso. Jamais terá soberba. Sempre terá humildade, respeito e dedicação”, argumentou.



Na quarta posição, com 16 pontos, o Santa Cruz não pode mais ser ultrapassado pelo quinto colocado, o Central, com 12. Se ficar em quarto, decidirá em casa contra o quinto. Se pular para terceiro, jogará no Arruda diante do sexto.



Caso o Santa Cruz ultrapasse Náutico e Retrô, chegando em segundo, o clube avançará diretamente para a semifinal, tendo a vantagem de decidir a segunda partida em casa.

Veja também

violência no futebol FPF repudia atendado a ônibus do Fortaleza após jogo com Sport: "Repugnante"