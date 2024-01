A- A+

Claro que todo fã de futebol quer ver o seu clube do coração conquistar títulos. Entretanto, nesta edição do Campeonato Pernambucano, mais que levantar o troféu, o torcedor do Santa Cruz espera uma boa campanha do time, no intuito ver a Cobra Coral em competições nacionais em 2025.

Até por isso, em meio à pressão sobre a performance da equipe, o técnico Itamar Schülle garantiu que o cenário tem sido bem administrado dentro do elenco. "A pressão é natural, mas estamos administrando com muita responsabilidade, com atenção no que fazemos, e acreditando no trabalho de todos. Começando pela direção, que tem feito um trabalho espetacular", pontuou.

Depois dos três pontos conquistados sobre o Maguary, o Tricolor já se prepara para outro duelo no Arruda. Este perante o Flamengo de Arcoverde, quarta-feira (17), às 21h. Ciente que o time ainda tem margem para evoluir no campeonato, Schülle pregou humildade no desafio de seguir buscando recolocar o Santa nos holofotes do calendário nacional.

"Muita humildade e consciência que temos que trabalhar mais, melhorar e evoluir para o próximo jogo, para chegarmos onde o Santa merece estar. O Santa Cruz é muito grande, a torcida é fantástica. O primeiro passo é devolver para o calendário brasileiro. Isso em todos os sentidos fará bem ao clube", afirmou.

